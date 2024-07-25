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За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49695
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
Главного имама региона Бахытбека Тажимбета задержали в нетрезвом виде за рулем в селе Бурабай возле ночного клуба. Имам свою вину во время слушаний в районном Бурабайском суде отрицал, заявив, что употребляет только кумыс.
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Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
Ох, долго я думал во флуде, перепроверяя информацию о нашем Иване..
Как там в комментах пишут про наших мусульман, днем Имам, вечером Иван..
Как там в комментах пишут про наших мусульман, днем Имам, вечером Иван..
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:26
Я в принципе тоже как и наши мусульмане, не против водочки, закуски из колбаски со свининой с украинским салом.
Само то!
Патаму шта мы-мусульмани!
Само то!
Патаму шта мы-мусульмани!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1443
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:40
Мда,такая дискредитация религии.. ГЛАВНЫЙ ИМАМ. КУмыс в 3 часа ночи в ночном клубе пил. Позорище.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 306
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 14:29
Позорище, жалко тут материться нельзя, грек из той же оперы, ещё бы всех его выкормышей позакрывать на 15 суток
[Исправлено: ОГПУ, 25.07.2024 - 15:30]
[Исправлено: ОГПУ, 25.07.2024 - 15:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1901
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 14:34
Цитата:
Ничто земное нам с тобой не чуждо, Мы умираем и рождаемся опять, И на Земле не так уж много нужно, Но сложно только это нам понять.То что было быльем поросло, главное то что сегодня... Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..
111:
днем Имам, вечером Иван..
днем Имам, вечером Иван..
Ничто земное нам с тобой не чуждо, Мы умираем и рождаемся опять, И на Земле не так уж много нужно, Но сложно только это нам понять.То что было быльем поросло, главное то что сегодня... Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6986
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 14:35
Не приветствую никакую религию, выучат арабских слов и мозги молодым выносят, а эти глупые верят. Им бы спортом, наукой и искусством заниматься,
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 14:54
Цитата:
Там никому не стыдно, я же бухаю, хотя и мусульманин, и не стыжусь этого.
Все мусульмане бухают, все же люди.
ПолиграфЪ Боярышников:
Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..
Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..
Там никому не стыдно, я же бухаю, хотя и мусульманин, и не стыжусь этого.
Все мусульмане бухают, все же люди.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16436
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 15:43
интересно куда он сейчас устроиться?
человек то с узконаправленым религиозным образованием
даже в сельскую мечеть не возьмут потому что по канону ислама он лицемер
тоесть с трибуны учил других а сам нарушал правила и это один из страшных грехов по корану.
на госслужбу пойдет
там всех берут
человек то с узконаправленым религиозным образованием
даже в сельскую мечеть не возьмут потому что по канону ислама он лицемер
тоесть с трибуны учил других а сам нарушал правила и это один из страшных грехов по корану.
на госслужбу пойдет
там всех берут
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5433
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 18:18
Не выдержал южанин искушения Севера!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24138
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 18:25
Цитата:
Лишь бы твой кумир Кадыров не узнал, что ты за мусульманин такой
111:
Я в принципе тоже как и наши мусульмане, не против водочки, закуски из колбаски со свининой с украинским салом. Само то! Патаму шта мы-мусульмани!
Я в принципе тоже как и наши мусульмане, не против водочки, закуски из колбаски со свининой с украинским салом. Само то! Патаму шта мы-мусульмани!
Лишь бы твой кумир Кадыров не узнал, что ты за мусульманин такой
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 18:46
Цитата:
Ну думаю он тоже человек, нам не чуждо все человеческое.
maxsaf:
Лишь бы твой кумир Кадыров не узнал, что
Лишь бы твой кумир Кадыров не узнал, что
Ну думаю он тоже человек, нам не чуждо все человеческое.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15080
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 19:08
А за что его уволили? По закону только лишение прав и все. Работа остаётся.
Тем более Марик сказал что мусульманам разрешается бухать и сало кушать.
Тем более Марик сказал что мусульманам разрешается бухать и сало кушать.
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