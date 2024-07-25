Отправлено: - 14:54

ПолиграфЪ Боярышников:

Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..

Цитата:Там никому не стыдно, я же бухаю, хотя и мусульманин, и не стыжусь этого.Все мусульмане бухают, все же люди.