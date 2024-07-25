Можно, для премьер-министра Индии с его индийской философией оказалось неприемлемым находиться после удара по детской больнице в Москве! Что тут непонятного? Понятно он не прервёт очень выгодные сейчас для Индии взаимоотношения с Россией, но свое "фе" он высказал достаточно ясно! Не принято в протоколе встреч глав государств неожиданно прерывать переговоры,это чисто дипломатическая пощечина Путину , которую он вынужден был проглотить, ведь не так уж много крупных стран на стороне России, сейчас ещё одна такая плюха Кремлю визит министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай. Я не говорю про итоги, сам факт того что Китай на высоком уровне принимает украинского дипломата означает, что не очень то Китай поддерживает Россию, несмотря на все заверения кремлёвских пропагандистов! А Лавров в это время в Непал едет и там радуется поддержке непальского правительства!
maxsaf: Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена "ответить асимметрично" и использовать ракеты "со специальными боеголовками",
Асиметрично это когда НАТО нападет с танками то великая держава ответит ракетами?
Россия не такая Там же Медведев орал что если че до Парижа дойдет Ну вот пусть без ракет пробует Держава же)) Цитата:
Skeptic: и заканчивая мотивированностью бойцов. У одной армии он на высшем уровне, у другой - только за деньги.
1,7 млн рублей теперь будут платить за участие в войне Мотивация у россиян какая-то дешёвая всеровно Срок жизни мясного штурмовика на фронте от 3 до 6 недель Тоесть два месяца отработать мясом даже на хату нормальную жене не останется денег А штурмовик лежит в окопе. Дёшево всеровно очень дёшево
Понимаю США нанимали контрактников для войны в Ираке Там война была похожа на охоту в африке Опасно но не настолько потомучто размотали иракские силы и боролись только с партизанами
А тут аналог первой мировой Мясорубка где выжить практически нереально А если выжил тебя всеровно спишут только по ранению тяжёлому
Жены мобилизованных в 2022 до сих пор же бегают там орут почему их мужей не демобилизуют А их нет уже практически Выбили
Skeptic: Смешно. Страна, первая и единственная, применившая атомное оружие, чего-то там вякает... Россию если кто-то и может о чём-то предупредить, то только она сама. Но никак главный организатор терроризма, спонсор терроризма и сама страна-террорист. Единственная реальная угроза миру. Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
Цитата:
maxsaf: Не факт. Медведев недвусмысленно дал понять, что ответ на вмешательство НАТО будет асимметричным, поскольку воевать на равных не представляется возможным.
Два противоположных мнения, возможно риск применения тактического ядерного боеприпаса есть, но он минимальный, про межконтинентальные ракеты речь не идёт.
Если Россия применит ТЯО, тогда ответка будет в разы больше, со стороны входящих в НАТО цивилизованных стран, об этом различные эксперты говорили, на форуме ранее отмечали. Особенно это не понравится Китаю, в настоящее время россияне зависят в экономическом, технологическом плане от них. Автоматически в мире снимется запрет на разработку и обладание ЯО (ядерным оружием). Опять же эксперты отмечают, что Япония и Южная Корея в течение 6 месяцев смогут разработать ЯО. У китайцев с японцами есть давние длящиеся противостояния. Ну и гопники северокорейцы весь мир пугают, Иран если будет обладать ЯО, тоже будут пугать соседей, в первую очередь Израиль .
Карачун: Суммарно на целых грамм десять ваш карман облегчили.
Они облегчили меня на многодневное стояние в очередях! Как то всё это уже забылось, всё воспринимается нормой. а я помню к нотариусу по ул.Ленина в 4 утра очередь занимали, да и в ЦОНах ещё не так давно очереди за адресными справками были, а теперь их там даже не выдают, всё через интернет
saba: за адресными справками были, а теперь их там даже не выдают, всё через интернет
А, ну так-то да. Сначала х(ерунду)ю придумать потом потратить миллиарды на то чтобы за этой х(фиговиной)й очередь не собиралась, и рассказывать какие мы героические молодцы это "круто" конечно. А у меня тут живой пример "цифровизации" недавно приключился. Понадобился кому- то там номер лицензии на наши грузовые автомобили, по-моему на международные перевозки. Стали искать, но наши ценнейшие административные работники затеряли соответствующую бумаженцию. Наш директор кинулся к госорганам " номер,мол, позарез нужен". А они ему в ответ "цифровизация, мил человек. Потырцай пальчиком там и сям и будет тебе счастье". Он потырцал. Все что ему выдало кремниевое чудо было "...тут такое дело. Номерами мы не владеем, но вот воротник из нежнейшей кожи коня пошить можем". Ну директор снова к спецам "..где???" говорит, а те ему "...ну вот же, вот!!!" И тоже ознакомились с модными цифровыми трендами в одежде. Развели руками "никогда такого не было ...и вот опять". Короче через тройку дней скитаний выискался один, золотник, из числа заядлых друзей головы (как уж он просочился в ту обитель, история умалчивает) говорит "...тю! Так два года назад все лицензии были отозваны и надо было новые получать"... Ве енд. А ведь эти два года автомобили возили товар, через границу, фигурировали в отчетности фирмы, и никакой цифровой червь ни ухом ни рылом не повел за это время что лицензии-то у тех автомобилей нет. И владельцам не сообщили. Хоть бы смс-ку срамную прислали.
111: 1.9 плюс 195 тысяч единовременки, так что скоро сами пойдем убивать украинцев..
за 11 лямов в окопы лезть это очень сильно надо верить в то что тебя не покалечит или не убьет а твои деньги не уйдут генералам в карманы
видосы украинцы постояно показывают со своих дронов как российские бойцы возвращаясь со штурма украплений на нейтральной полосе при малейшем ранении с дрона тут же убивают себя или просят добить идущих следом, и друзья товарищи добивают напарников без малейшей запинки жуть это говорит о том что россияне своих не выносят с поля а те что остаются ранеными на полосе умирают страшной долгой смертью за ними не возвращаются и это за 11 лямов тенге
даже читая книги о первой мировой такого не было "на западном фронте..." ночь ждали чтобы и немцы и французы вышли на нейтралку своих раненых вытаскивать а днем опять ожесточенно резались в окопах ни за деньги просто потому что и те и другие думали что родину защищают а тут за копейки идут на смерть
москва жирует пьет лавандовый раф в ресторанах тусит офисный планктон газпрома и гос компаний у них зп по 500-700 тыс рублей в месяц оно им не надо в окопы лезть за какой то русский мир если государство прижмет-чемодан в зубы и в европу или сша жить денег хватит а остальная россия бедствует мужики с зарплатой в 35 тыс рублей идут за 1,7 ляма помирать в окопы лишь бы их детям хоть на квартиру хватило социальный лифт по русски современная российская власть самая несправедливая и антинародная за историю россии если при царе элита-дворяне с солдатами крестьянами в одних окопах сидели помирали также как они в войну 1812 вообще стремно было если дворянин прятался гдето, еще впереди строя на вражеские штыки перли при ссср элита из числа большевиков и номенклатуры также в одних окопах с рабочими а дети партийных бонз в первых рядах на фронте гибли сын сталина в плену погиб сын хрущева погиб в истребителе брежнев сам на малую землю высаживался несколько раз андропов курировал партизанские отряды в карелии горбачев маленький был еще
то сейчас элиты затеяли кашу а сами в ресторанах отсижваются и детей своих прячут а крестьяне и рабочие помирают хоть бы не позорились бы тогда с криками про священную войну и защиту русского мира если дети пескова, володина и соловьева не хотят этот мир защищать то почему других мобилизовали?
кому интересно почитать про современные элиты россии и как они себя возомнили новыми дворянами отсылаю к книге Кэтрин Бэлтон "Люди путина" она разрешила выпустить ее в открытый доступ так как в россии ее так и так запрещают
abaika95: видосы украинцы постояно показывают со своих дронов
Квартал 95 хорошее кино снимает. Умеют. Рассчитана на украинскую аудиторию, так как не кто уже не хочет воевать и Киев стал вылавливать на улице всех подряд. Ну и параллельно показывает "успехи" всу на фронте. А в реальности все наоборот. Сдаются в плен и просят Россию их не возвращать домой до окончания войны.
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