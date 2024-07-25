Отправлено: - 14:49

saba: за адресными справками были, а теперь их там даже не выдают, всё через интернет

Цитата:А, ну так-то да. Сначала х(ерунду)ю придумать потом потратить миллиарды на то чтобы за этой х(фиговиной)й очередь не собиралась, и рассказывать какие мы героические молодцы это "круто" конечно. А у меня тут живой пример "цифровизации" недавно приключился. Понадобился кому- то там номер лицензии на наши грузовые автомобили, по-моему на международные перевозки. Стали искать, но наши ценнейшие административные работники затеряли соответствующую бумаженцию. Наш директор кинулся к госорганам " номер,мол, позарез нужен". А они ему в ответ "цифровизация, мил человек. Потырцай пальчиком там и сям и будет тебе счастье". Он потырцал. Все что ему выдало кремниевое чудо было "...тут такое дело. Номерами мы не владеем, но вот воротник из нежнейшей кожи коня пошить можем". Ну директор снова к спецам "..где???" говорит, а те ему "...ну вот же, вот!!!" И тоже ознакомились с модными цифровыми трендами в одежде. Развели руками "никогда такого не было ...и вот опять". Короче через тройку дней скитаний выискался один, золотник, из числа заядлых друзей головы (как уж он просочился в ту обитель, история умалчивает) говорит "...тю! Так два года назад все лицензии были отозваны и надо было новые получать"... Ве енд. А ведь эти два года автомобили возили товар, через границу, фигурировали в отчетности фирмы, и никакой цифровой червь ни ухом ни рылом не повел за это время что лицензии-то у тех автомобилей нет. И владельцам не сообщили. Хоть бы смс-ку срамную прислали.