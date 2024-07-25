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≡ «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49694
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
Отправлено: 25.07.24 - 14:30
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Свой день рождения, 70 лет, АО «ССГПО» отмечало 20 июля. Грандиозный праздник рудничанам обещали еще год назад. Мол, не ждите ничего особенного на 69 лет, а вот к круглой дате подготовка будет на высшем уровне. Ничего нового в итоге придумать, видимо, не удалось. Концерт, подарки и салют - традиционное трио. Зато какой масштаб! Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6986
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:30
#1
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о 24 августа рудничане отметят День города
Это точно? Тут нет ошибки?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
692
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:36
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Это точно? Тут нет ошибки?


Да точно. В Рудном день города будут отмечать 24 авугста.
В Костанае - раньше с 13 по 18 августа
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39698
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:52
#3
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А в чем понты то?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1970
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:53
#4
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Музыкант запевал первую строчку, а толпа пела три оставшиеся.///Что за неуважение к рудничанам? Жители города, а не толпа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39698
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:56
#5
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А, вот

Цитата:
Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.


Журналист не может отличить понты от реальных подарков?
Ну как то не очень разумно что ли..
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
407
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:07
#6
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Цитата:
Сразу после салюта около 60 сотрудников ТОО «Рахат-2018» приступили к уборке площади, - сообщил аким города, цитату которого приводит МА «Город», - до 3 часов ночи было вывезено около 100 кубов мусора

Как всегда, господин соврамши?
100 кубов это 10 камазов
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16434
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:39
#7
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Цитата:
111:
Журналист не может отличить понты от реальных подарков? Ну как то не очень разумно что ли..

ну журналист может не до конца понимает термин "понты"?
понты-жаргонизм означающее претенциозное поведение и гонор не соответствующий статусу.
ССГПО маленькая бедная конторка по мнению журналиста видимо что подарки в виде авто и концерт на площади считается для него понтами не соответствующие статусу предприятия.
по мне наоборот очень бедный юбилей
размаха нет
всё как-то средненько
фишки нет, назима и халиб этот уже почти тойские артисты на каждой свадьбе

у нас в костанае живет чувак которого весь снг знает и даже дальше
он спел популярную в тик токе песню "дымок" ну позовите вы его
что он там миллионы чтоли запросит? да нет выступит за копейки а эффект будет как от бомбы

нет
у нас же управление культуры все боится когото оскорбить неудобными артистами
опять будут заезжанные розы рымбаевы и какието малоизвестные рэперы
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1970
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:51
#8
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Цитата:
111:

Этого журналиста, наверное, чем то обидели в Рудном. Уже не в первый раз замечаю и писал в комментах о его негативном отношении ко всему, что касается Рудного.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1970
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:55
#9
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Цитата:
abaika95:

Да, если даже собрать всех с нашей области, кто засветился на различных музыкальных программах и конкурсах, уже будет неплохой вариант.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1483
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 16:01
#10
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"Мы посмотрели списка..." - списОК или списКИ?
...
"...приглашенные звезды. Ни одна, ни две..." - НЕ одна, НЕ две...
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