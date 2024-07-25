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«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49694
«Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном праздновали масштабно, с понтами и большими обещаниями
Отправлено: 25.07.24 - 14:30
Свой день рождения, 70 лет, АО «ССГПО» отмечало 20 июля. Грандиозный праздник рудничанам обещали еще год назад. Мол, не ждите ничего особенного на 69 лет, а вот к круглой дате подготовка будет на высшем уровне. Ничего нового в итоге придумать, видимо, не удалось. Концерт, подарки и салют - традиционное трио. Зато какой масштаб! Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6986
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:30
о 24 августа рудничане отметят День города
Это точно? Тут нет ошибки?
Это точно? Тут нет ошибки?
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 692
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:36
Цитата:
Да точно. В Рудном день города будут отмечать 24 авугста.
В Костанае - раньше с 13 по 18 августа
сайлау курманов:
Это точно? Тут нет ошибки?
Это точно? Тут нет ошибки?
Да точно. В Рудном день города будут отмечать 24 авугста.
В Костанае - раньше с 13 по 18 августа
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39698
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:52
А в чем понты то?
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:53
Музыкант запевал первую строчку, а толпа пела три оставшиеся.///Что за неуважение к рудничанам? Жители города, а не толпа.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39698
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 14:56
А, вот
Цитата:
Журналист не может отличить понты от реальных подарков?
Ну как то не очень разумно что ли..
Цитата:
Если дарить, то автомобиль, если концерт, то на огромной сцене с именитыми звездами. Вложились в понты.
Журналист не может отличить понты от реальных подарков?
Ну как то не очень разумно что ли..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 407
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:07
Цитата:
Как всегда, господин соврамши?
100 кубов это 10 камазов
Сразу после салюта около 60 сотрудников ТОО «Рахат-2018» приступили к уборке площади, - сообщил аким города, цитату которого приводит МА «Город», - до 3 часов ночи было вывезено около 100 кубов мусора
Как всегда, господин соврамши?
100 кубов это 10 камазов
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16434
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:39
Цитата:
ну журналист может не до конца понимает термин "понты"?
понты-жаргонизм означающее претенциозное поведение и гонор не соответствующий статусу.
ССГПО маленькая бедная конторка по мнению журналиста видимо что подарки в виде авто и концерт на площади считается для него понтами не соответствующие статусу предприятия.
по мне наоборот очень бедный юбилей
размаха нет
всё как-то средненько
фишки нет, назима и халиб этот уже почти тойские артисты на каждой свадьбе
у нас в костанае живет чувак которого весь снг знает и даже дальше
он спел популярную в тик токе песню "дымок" ну позовите вы его
что он там миллионы чтоли запросит? да нет выступит за копейки а эффект будет как от бомбы
нет
у нас же управление культуры все боится когото оскорбить неудобными артистами
опять будут заезжанные розы рымбаевы и какието малоизвестные рэперы
111:
Журналист не может отличить понты от реальных подарков? Ну как то не очень разумно что ли..
Журналист не может отличить понты от реальных подарков? Ну как то не очень разумно что ли..
ну журналист может не до конца понимает термин "понты"?
понты-жаргонизм означающее претенциозное поведение и гонор не соответствующий статусу.
ССГПО маленькая бедная конторка по мнению журналиста видимо что подарки в виде авто и концерт на площади считается для него понтами не соответствующие статусу предприятия.
по мне наоборот очень бедный юбилей
размаха нет
всё как-то средненько
фишки нет, назима и халиб этот уже почти тойские артисты на каждой свадьбе
у нас в костанае живет чувак которого весь снг знает и даже дальше
он спел популярную в тик токе песню "дымок" ну позовите вы его
что он там миллионы чтоли запросит? да нет выступит за копейки а эффект будет как от бомбы
нет
у нас же управление культуры все боится когото оскорбить неудобными артистами
опять будут заезжанные розы рымбаевы и какието малоизвестные рэперы
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:51
Цитата:
Этого журналиста, наверное, чем то обидели в Рудном. Уже не в первый раз замечаю и писал в комментах о его негативном отношении ко всему, что касается Рудного.
111:
Этого журналиста, наверное, чем то обидели в Рудном. Уже не в первый раз замечаю и писал в комментах о его негативном отношении ко всему, что касается Рудного.
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 15:55
Цитата:
Да, если даже собрать всех с нашей области, кто засветился на различных музыкальных программах и конкурсах, уже будет неплохой вариант.
abaika95:
Да, если даже собрать всех с нашей области, кто засветился на различных музыкальных программах и конкурсах, уже будет неплохой вариант.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1483
Re: «Какой юбилей без подарка?» - День металлурга в Рудном...
Отправлено: 25.07.24 - 16:01
"Мы посмотрели списка..." - списОК или списКИ?
...
"...приглашенные звезды. Ни одна, ни две..." - НЕ одна, НЕ две...
...
"...приглашенные звезды. Ни одна, ни две..." - НЕ одна, НЕ две...
-
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