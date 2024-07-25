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≡ За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49694
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
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Главного имама региона Бахытбека Тажимбета задержали в нетрезвом виде за рулем в селе Бурабай возле ночного клуба. Имам свою вину во время слушаний в районном Бурабайском суде отрицал, заявив, что употребляет только кумыс.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39698
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:24
#1
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Ох, долго я думал во флуде, перепроверяя информацию о нашем Иване..
Как там в комментах пишут про наших мусульман, днем Имам, вечером Иван..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39698
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:26
#2
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Я в принципе тоже как и наши мусульмане, не против водочки, закуски из колбаски со свининой с украинским салом.
Само то!
Патаму шта мы-мусульмани!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1443
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 13:40
#3
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Мда,такая дискредитация религии.. ГЛАВНЫЙ ИМАМ. КУмыс в 3 часа ночи в ночном клубе пил. Позорище.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
306
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 14:29
#4
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Позорище, жалко тут материться нельзя, грек из той же оперы, ещё бы всех его выкормышей позакрывать на 15 суток

[Исправлено: ОГПУ, 25.07.2024 - 15:30]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1901
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 14:34
#5
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Цитата:
111:
днем Имам, вечером Иван..

Ничто земное нам с тобой не чуждо, Мы умираем и рождаемся опять, И на Земле не так уж много нужно, Но сложно только это нам понять.То что было быльем поросло, главное то что сегодня... Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6986
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 14:35
#6
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Не приветствую никакую религию, выучат арабских слов и мозги молодым выносят, а эти глупые верят. Им бы спортом, наукой и искусством заниматься,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39698
За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской области. ДУМК уволил его
Отправлено: 25.07.24 - 14:54
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Думаю что ему самому сейчас стыдно за себя..

Там никому не стыдно, я же бухаю, хотя и мусульманин, и не стыжусь этого.
Все мусульмане бухают, все же люди.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16434
Re: За езду в пьяном виде арестовали главного имама Костанайской...
Отправлено: 25.07.24 - 15:43
#8
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интересно куда он сейчас устроиться?
человек то с узконаправленым религиозным образованием
даже в сельскую мечеть не возьмут потому что по канону ислама он лицемер
тоесть с трибуны учил других а сам нарушал правила и это один из страшных грехов по корану.

на госслужбу пойдет
там всех берут
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