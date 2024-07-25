Отправлено: - 15:39

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Журналист не может отличить понты от реальных подарков? Ну как то не очень разумно что ли..

Цитата:ну журналист может не до конца понимает термин "понты"?понты-жаргонизм означающее претенциозное поведение и гонор не соответствующий статусу.ССГПО маленькая бедная конторка по мнению журналиста видимо что подарки в виде авто и концерт на площади считается для него понтами не соответствующие статусу предприятия.по мне наоборот очень бедный юбилейразмаха нетвсё как-то средненькофишки нет, назима и халиб этот уже почти тойские артисты на каждой свадьбеу нас в костанае живет чувак которого весь снг знает и даже дальшеон спел популярную в тик токе песню "дымок" ну позовите вы егочто он там миллионы чтоли запросит? да нет выступит за копейки а эффект будет как от бомбынету нас же управление культуры все боится когото оскорбить неудобными артистамиопять будут заезжанные розы рымбаевы и какието малоизвестные рэперы