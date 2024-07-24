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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 22:04
Цитата:
Смешно.
Страна, первая и единственная, применившая атомное оружие, чего-то там вякает...
Россию если кто-то и может о чём-то предупредить, то только она сама. Но никак главный организатор терроризма, спонсор терроризма и сама страна-террорист. Единственная реальная угроза миру.
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
Kairat stayer:
Вашингтон давно предупредил
Вашингтон давно предупредил
Смешно.
Страна, первая и единственная, применившая атомное оружие, чего-то там вякает...
Россию если кто-то и может о чём-то предупредить, то только она сама. Но никак главный организатор терроризма, спонсор терроризма и сама страна-террорист. Единственная реальная угроза миру.
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 22:06
Цитата:
Мирные предложения Вашингтона гроша ломаного не стоят. Их всерьёз никто рассматривать не будет. Разве что в виде политеса...
Kairat stayer:
мирные предложения Белого дома
мирные предложения Белого дома
Мирные предложения Вашингтона гроша ломаного не стоят. Их всерьёз никто рассматривать не будет. Разве что в виде политеса...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 05:39
Цитата:
Не факт. Медведев недвусмысленно дал понять, что ответ на вмешательство НАТО будет асимметричным, поскольку воевать на равных не представляется возможным.
Skeptic:
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
Не факт. Медведев недвусмысленно дал понять, что ответ на вмешательство НАТО будет асимметричным, поскольку воевать на равных не представляется возможным.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:08
Цитата:
Цитата:
Да уж как то не комильфо, обзывать оппонентов безмозглыми, просто за другую точку зрения! Грубость в дискуссии возникает тогда когда нет адекватных доводов в споре!
electro:
безмозглых
безмозглых
Цитата:
Гога:
Это уже давно понятно
Это уже давно понятно
Да уж как то не комильфо, обзывать оппонентов безмозглыми, просто за другую точку зрения! Грубость в дискуссии возникает тогда когда нет адекватных доводов в споре!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:10
А так конечно безмозглые, как можно Путину перечить! Как он сказал, так и должно быть!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:26
Цитата:
А что же тогда Путин неправду сказал в беседе с представителем Счетной палаты? Кипит, бурлит, а если в соседние Троицк и Южноуральск заехать? Просто неделю пожить? Мне один сказал "Я когда в Челябинск переехал, не поверил, что так жить можно"
Vit:
Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до
Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до
А что же тогда Путин неправду сказал в беседе с представителем Счетной палаты? Кипит, бурлит, а если в соседние Троицк и Южноуральск заехать? Просто неделю пожить? Мне один сказал "Я когда в Челябинск переехал, не поверил, что так жить можно"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:34
Цитата:
Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!
Skeptic:
Но - не вышло.
Но - не вышло.
Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:39
Цитата:
Всмысле на равных не возможно?
Всмысле не возможно что ты такое говоришь?
Фейки о российской армии тут распространяешь
Россия же орет что может со всем блоком НАТО спокойно разобраться без ядерки и до Парижа дойти?
Это ты зря
Мужики в Урюпинске спят и видят как их призовут на такую бойню)
maxsaf:
воевать на равных не представляется возможным.
воевать на равных не представляется возможным.
Всмысле на равных не возможно?
Всмысле не возможно что ты такое говоришь?
Фейки о российской армии тут распространяешь
Россия же орет что может со всем блоком НАТО спокойно разобраться без ядерки и до Парижа дойти?
Это ты зря
Мужики в Урюпинске спят и видят как их призовут на такую бойню)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:43
Нарендра Моди конечно был введен в заблуждение украинским ЦИПСО, всю правду знают только Путин в России и Скептик в Казахстане!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:51
Цитата:
Нормальные люди могут уставать от войны, особенно когда она осязаема в виде бомб и ракет над головой, а люди странные так скажем, будут жить свой жизнью, не обращая внимания на то что их страна ведёт войну на чужой территории! Это нас не касается, так то мы по большому счету за мир!
Гога:
Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования, опубликованного Киевским институтом
Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования, опубликованного Киевским институтом
Нормальные люди могут уставать от войны, особенно когда она осязаема в виде бомб и ракет над головой, а люди странные так скажем, будут жить свой жизнью, не обращая внимания на то что их страна ведёт войну на чужой территории! Это нас не касается, так то мы по большому счету за мир!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 10:25
Я вот думаю, может зря я так окрысился на наших чиновников? Не помню где. может в газете Наш Костанай или в КН читал про нашу девушку , которая сейчас живет в Австрии, в Вене. Понятно она делится впечатлениями об Австрии, как там хорошо и т.д. Ну и как то .как о само собой разумеющемся сказала такую фразу. " Понятно что уровень цифровизации в Австрии не такой , как в Казахстане, многие вопросы по интернету не решишь и на приём к врачу записываться надо за 3 месяца вперёд"
Я подумал ни права , ни УД я уже давно с собой не ношу, всё в смартфоне,большинство справок тоже через смартфон вытаскиваешь, записаться на приём к невропатологу через месяц для меня катастрофа , а вот поди же ты!
Я подумал ни права , ни УД я уже давно с собой не ношу, всё в смартфоне,большинство справок тоже через смартфон вытаскиваешь, записаться на приём к невропатологу через месяц для меня катастрофа , а вот поди же ты!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 11:44
Цитата:
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена "ответить асимметрично" и использовать ракеты "со специальными боеголовками", написал замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
abaika95:
Всмысле на равных не возможно?
Всмысле на равных не возможно?
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена "ответить асимметрично" и использовать ракеты "со специальными боеголовками", написал замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 12:05
Цитата:
Конечно зря. Они вообще молодцы. Суммарно на целых грамм десять ваш карман облегчили. достижение прямо из ряда вон.
saba:
может зря я так окрысился на наших чиновников
может зря я так окрысился на наших чиновников
Конечно зря. Они вообще молодцы. Суммарно на целых грамм десять ваш карман облегчили. достижение прямо из ряда вон.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 12:30
Цитата:
Можно пояснить - о чём этот набор слов? В чём его смысл?
saba:
Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!
Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!
Можно пояснить - о чём этот набор слов? В чём его смысл?
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