Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 10:25

Я вот думаю, может зря я так окрысился на наших чиновников? Не помню где. может в газете Наш Костанай или в КН читал про нашу девушку , которая сейчас живет в Австрии, в Вене. Понятно она делится впечатлениями об Австрии, как там хорошо и т.д. Ну и как то .как о само собой разумеющемся сказала такую фразу. " Понятно что уровень цифровизации в Австрии не такой , как в Казахстане, многие вопросы по интернету не решишь и на приём к врачу записываться надо за 3 месяца вперёд"

Я подумал ни права , ни УД я уже давно с собой не ношу, всё в смартфоне,большинство справок тоже через смартфон вытаскиваешь, записаться на приём к невропатологу через месяц для меня катастрофа , а вот поди же ты!