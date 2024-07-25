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≡ Новые цены на водительские права и госномера утвердили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49692
Новые цены на водительские права и госномера утвердили в Казахстане
Отправлено: 25.07.24 - 11:22
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Министр внутренних дел Казахстана утвердил новые цены на услуги по изготовлению водительских удостоверений, свидетельств о государственной регистрации транспортных средств и государственных регистрационных номерных знаков.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1900
Re: Новые цены на водительские права и госномера утвердили в...
Отправлено: 25.07.24 - 11:22
#1
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Цитата:
государственные регистрационные номерные знаки "ТРАНЗИТ" - 126 тенге.

Источник:

с такими расценками вы и зарплату регистратора не окупите ..с бюджета придётся доплачивать
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