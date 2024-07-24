Отправлено: - 11:19

Тот самый:

Берёте деньги за услугу - отвечайте потом! А то у нас ни чиновники, ни подрядчики, ни проектировщики за свою работу не отвечают

Цитата:А где гарантия того что причиной возгорания была вина подрядчика а не банальный поджог ....месть официанта или кух рабочего которому не доплачивали?