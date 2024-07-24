Отправлено: - 11:11

Тот самый:

Надо налог на собак вводить как в развитых странах. А то поразведут своры и конфликты провоцируют.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.07.2024 - 12:12]

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 25.07.2024 - 12:14]

Цитата:Вы думаете это их остановит? Да такие собаканутые будут сами голодать но налоги за всех собак до теньгушки оплатят и будут этим бравировать! Просто надо законодательно ограничить количество собак в благоустроенных квартирах.