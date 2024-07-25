Re: Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден...

Отправлено: - 11:02

Заслуженый тренер РК Кенжебек Курманов своих подопечных возит на сборы и соревнования за счёт спонсоров (родители и друзья спортсменов), регулярно выезжает заграницу, недавно приехали из Египта. А где в это время управление спорта? Неужели воруют, даже не верится