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≡ Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден за хищение и взятку в Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49692
Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден за хищение и взятку в Астане
Отправлено: 25.07.24 - 11:02
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Прокуроры говорят, что хищение совершено путем заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить эти помещения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6983
Re: Глава дирекции развития спорта по олимпийским видам осужден...
Отправлено: 25.07.24 - 11:02
#1
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Заслуженый тренер РК Кенжебек Курманов своих подопечных возит на сборы и соревнования за счёт спонсоров (родители и друзья спортсменов), регулярно выезжает заграницу, недавно приехали из Египта. А где в это время управление спорта? Неужели воруют, даже не верится
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