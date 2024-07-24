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≡ «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе Костанайской области привел к пожару, а его хозяйку к долгим судебным разбирательствам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49692
«Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе Костанайской области привел к пожару, а его хозяйку к долгим судебным разбирательствам
Отправлено: 24.07.24 - 17:13
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Пенсионерка из с. Майское Татьяна БОРЗУНОВА считает, что пожарные укрывают от ответственности своего бывшего коллегу, командира службы пожаротушения, ныне пенсионера Жаната Копжасарова. Он работал пожарным. А в октябре прошлого года занимался монтажом секции радиатора отопления в кафе «Майская сказка», в котором произошел пожар.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39691
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 24.07.24 - 17:13
#1
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Жалко конечно.
Только надо конечно было из металлопласта и китайских радиаторов делать, но на деревне по старинке, советские трубы и радиаторы сваркой варить.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
96
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 24.07.24 - 18:13
#2
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Всё мне ясно, фамилия у вас мадам неправильная! :-P :-P :-P
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6983
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 24.07.24 - 19:06
#3
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имеет скрытый период, когда появившийся очаг обнаружить трудно, а иногда невозможно. Однако по происшествию некоторого времени, при изменении обстановки, связанной с изменением концентрации кислорода, давления, размеров очага пожара, тление может перейти к пламенному режиму горения».
У меня был случай,в дымоходе бани появилась дырочка с которого выбросилась искра на линолеум,который начал тлеть и среди ночи превратился в полноценный пожар. Хорошо что я среди ночи встаю посмотреть на двор и тогда увидел как со второго этажа над баней валит дым.
В данном случае трудно установить вину подрядчиков, возможно кто-то поджёг, с тем чтобы свалить вину, однако здесь и сейчас я бы простил и забыл, как говорят еврей: хорошо что взял деньгами ( на тот случай когда не возвращают долги)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1357
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 25.07.24 - 10:54
#4
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Берёте деньги за услугу - отвечайте потом! А то у нас ни чиновники, ни подрядчики, ни проектировщики за свою работу не отвечают.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1900
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 25.07.24 - 11:19
#5
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Цитата:
Тот самый:
Берёте деньги за услугу - отвечайте потом! А то у нас ни чиновники, ни подрядчики, ни проектировщики за свою работу не отвечают

А где гарантия того что причиной возгорания была вина подрядчика а не банальный поджог ....месть официанта или кух рабочего которому не доплачивали?
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