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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 22:04
#9421
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Цитата:
Kairat stayer:
Вашингтон давно предупредил

Смешно. :-)
Страна, первая и единственная, применившая атомное оружие, чего-то там вякает...
Россию если кто-то и может о чём-то предупредить, то только она сама. Но никак главный организатор терроризма, спонсор терроризма и сама страна-террорист. Единственная реальная угроза миру.
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 22:06
#9422
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Цитата:
Kairat stayer:
мирные предложения Белого дома

Мирные предложения Вашингтона гроша ломаного не стоят. Их всерьёз никто рассматривать не будет. Разве что в виде политеса...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24136
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 05:39
#9423
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Цитата:
Skeptic:
Россия, если и применит ЯО, то исключительно в ответ на такой удар по своей территории.

Не факт. Медведев недвусмысленно дал понять, что ответ на вмешательство НАТО будет асимметричным, поскольку воевать на равных не представляется возможным.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:08
#9424
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Цитата:
electro:
безмозглых

Цитата:
Гога:
Это уже давно понятно

Да уж как то не комильфо, обзывать оппонентов безмозглыми, просто за другую точку зрения! Грубость в дискуссии возникает тогда когда нет адекватных доводов в споре!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:10
#9425
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А так конечно безмозглые, как можно Путину перечить! Как он сказал, так и должно быть!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:26
#9426
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Цитата:
Vit:
Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до

А что же тогда Путин неправду сказал в беседе с представителем Счетной палаты? Кипит, бурлит, а если в соседние Троицк и Южноуральск заехать? Просто неделю пожить? Мне один сказал "Я когда в Челябинск переехал, не поверил, что так жить можно"
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:34
#9427
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Цитата:
Skeptic:
Но - не вышло.

Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16430
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:39
#9428
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Цитата:
maxsaf:
воевать на равных не представляется возможным.

Всмысле на равных не возможно?
Всмысле не возможно что ты такое говоришь?
Фейки о российской армии тут распространяешь
Россия же орет что может со всем блоком НАТО спокойно разобраться без ядерки и до Парижа дойти?
Это ты зря
Мужики в Урюпинске спят и видят как их призовут на такую бойню)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:43
#9429
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Нарендра Моди конечно был введен в заблуждение украинским ЦИПСО, всю правду знают только Путин в России и Скептик в Казахстане!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 09:51
#9430
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Цитата:
Гога:
Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования, опубликованного Киевским институтом

Нормальные люди могут уставать от войны, особенно когда она осязаема в виде бомб и ракет над головой, а люди странные так скажем, будут жить свой жизнью, не обращая внимания на то что их страна ведёт войну на чужой территории! Это нас не касается, так то мы по большому счету за мир!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5425
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 10:25
#9431
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Я вот думаю, может зря я так окрысился на наших чиновников? Не помню где. может в газете Наш Костанай или в КН читал про нашу девушку , которая сейчас живет в Австрии, в Вене. Понятно она делится впечатлениями об Австрии, как там хорошо и т.д. Ну и как то .как о само собой разумеющемся сказала такую фразу. " Понятно что уровень цифровизации в Австрии не такой , как в Казахстане, многие вопросы по интернету не решишь и на приём к врачу записываться надо за 3 месяца вперёд"
Я подумал ни права , ни УД я уже давно с собой не ношу, всё в смартфоне,большинство справок тоже через смартфон вытаскиваешь, записаться на приём к невропатологу через месяц для меня катастрофа , а вот поди же ты!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24136
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 11:44
#9432
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Цитата:
abaika95:
Всмысле на равных не возможно?

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена "ответить асимметрично" и использовать ракеты "со специальными боеголовками", написал замглавы Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
754
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 12:05
#9433
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Цитата:
saba:
может зря я так окрысился на наших чиновников

Конечно зря. Они вообще молодцы. Суммарно на целых грамм десять ваш карман облегчили. достижение прямо из ряда вон.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1481
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.07.24 - 12:30
#9434
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Цитата:
saba:
Почему не вышло, союзник России во время удара по больнице был в Москве, сказал Путину невнятно, что не должны страдать невинные люди, а тем более дети, потом заторопился, отменил 3 день переговоров и уехал!

Можно пояснить - о чём этот набор слов? В чём его смысл?
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