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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16429
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:02
#9406
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Цитата:
Vit:
За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов.

Не называй заводами цеха по пошиву маскировочных сетей)
Это временное производство)
Цитата:
Vit:
Дома растут как грибы. Дороги и мосты проходят кап ремонты по всей стране Открывают новые автобаны протяженостью на пол страны

Но при этом ты хочешь собирать клубнику в Британии а не работать в России
Странно как-то да?))
Цитата:
Vit:
80% населения одобряют мигрантов и уважают их труд

А читая российские новости сдается так что все против мигрантов)
Цитата:
Vit:
Кстати гуляет ролик в инете, где женщина казашка гуляет по красной площади с нашим флагом. И не кто у не не вырывает из рук

А если бы она там с американским или украинским гуляла? Чтобы с ней сделали?
На подвал кинули как уже было с одной женщиной говорящей на украинском
И что это? Шовинизм или нет?
Цитата:
Vit:
. А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?

С красными флажками вон на 9 мая у нас колонны ездили
Кто у кого вырывал там?
С флагами России тут нефиг ходить
К этому у нас относятся негативно так как Россия агрессор
Никто же не додумается у нас тут мимо мечети с флагом Израиля ходить
А российский флаг у слову вон у многих в автобусе висит никто водителям не высказывает ничего
И споровики и кепки с российским флагом носят
Чето никого не бьют за такое Цитата:
Vit:
Так где процветает шовенизм и национализм?

В России
Там почему-то спасая украинцев от бандеровцев при этом самих этих украинцев кидают в зиндан за разговор на своем родном украинском языке
Что это? Цитата:
Kairat stayer:
Если мощностей у себя не хватает, почему у себя не строят?

Потомучто АЭС для России как инструмент влияния и пропаганды а не просто промышленный объект
Строя аэс по всему миру Россия тем самым легализует миф о своем величии когда как сами сидят без света
Сапожник без сапог Цитата:
Kairat stayer:
В поисковике посмотри - Россия для русских, Москва для москвичей -

Вон позовчера в Краснодаре (вроде) многотысячная толпа парней шла и кричала русские вперед!
Это шли громить курдов за бытовую драку какую-то между курдами и русскими
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:15
#9407
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Цитата:
Kairat stayer:
В поисковике посмотри

...
Цитата:
Kairat stayer:
россияне хотели уничтожить государственность Украины, мову (язык), культуру и.т.д.

...
Каждый в тырнете ищет то, что укладывается в его личную картинку мира. Особливо один обитатель здешних форумов. :-)
Где он только те помойки находит... :-)
...
А про государственность Путин киевскую хунту давно предупреждал, что если они не угомонятся, не оставят Донбасс в покое, не сбавят обороты своей русофобии и скачкам с известными кричалками, то "Украине грозит потеря государственности".
Так что, сами виноваты.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:22
#9408
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Цитата:
Skeptic:
А про государственность Путин киевскую хунту давно предупреждал, что если они не угомонятся, не оставят Донбасс в покое, не сбавят обороты своей русофобии и скачкам с известными кричалками, то "Украине грозит потеря государственности".
Так что, сами виноваты.


Хех, пол дня отмечал, шо у агрессора не вистачає сил (не хватает сил) :lol: :lol: :lol:.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 17:25
#9409
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Цитата:
Kairat stayer:
не хватает сил

:-) До поклонников украинских нацистов никак не дойдёт, что они равняют Россию по себе.
Дай им волю, они будут действовать так же, как действовали нацисты немецкие в 1941-45 годах или США в наши годы.
Ковровые бомбардировки, уничтожение всего и вся, что попадётся на пути... Военные объекты, больницы, детские сады, школы, жилые дома... Без разницы.
Если бы Российская армия уподобилась им, то она давно стояла бы на польской и румынской границах.
Западные "спецы" не зря говорили про "Киев за три дня". Ибо они и судили по себе, будучи уверенными, что Россия именно так и будет действовать. Ошиблись, как всегда.
Россия действует аккуратно, сберегая мирное население и гражданские объекты.
ВСУ пытались устроить пару провокаций типа Бучи и недавней больницы. Чтобы обвинить Россию в том, на что способны только они сами. Но - не вышло. Слишком много людей на Украине умеют польоваться телефонами с камерами и не верящих вранью ЦИПсО и западным т.н. "СМИ". :-)
Потому все их спектакли быстро разоблачаются. И верят в них только те, кто очень хочет в них верить. Даже зная, что это чистой воды враньё. Типа некоторых форумчан здесь. :-)
Российская армия действует по другому. Она просто перемалывает ВСУ и западную технику на линии фронта и уничтожает их точечно по всей территории Украины.
И всё это закончится тогда, когда до хозяев Украины в Вашингтоне дойдёт, что все их усилия по поставкам оружия и вылавливанию "последнего" украинца бесполезны и Россию им не победить.
Или тогда, когда украинцы действительно закончатся, а наёмники из стран т.н. "запада" поймут, что поездка на территорию Украины для них - поездка в один конец, и они перестанут туда стремиться.
Тогда и цели СВО будут достигнуты, и США со своими шестёрками угомонятся.

[Исправлено: Skeptic, 24.07.2024 - 19:15]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
753
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 18:06
#9410
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Цитата:
abaika95: подставил страну и россиян а самому жить лет 5 осталось
Если присмотреться то большинство выгодополучателей удовольствия от этого дерьма имеют плюс минус те же характеристики - жить осталось лет пять. А вот что среднему поколению и молодежи разъе(разбираться)ся с последствиями этого старческого маразма и такого же старческого самомнения что оно все еще человек это уже они помыслить не в состоянии. Вот поэтому я категорически против присутствия людей старше 60-ти в любых видах управления, будь то государственное или же предприятиями.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 18:36
#9411
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Цитата:
Skeptic:
Тогда и цели СВО будут достигнуты, и США со своими шестёрками угомонятся.


Вот вы сказочник, Вашингтон давно предупредил РФ, что в случае применения последними ядерного оружия, тогда в считанные дни они уничтожат всю группировку россиян находящуюся в Украине.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 18:52
#9412
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Конвенциальным оружием реально могут уничтожить агрессора на территории Украины.

Поэтому сказочникам, которые пересмотрели ток-шоу на федеральных каналах, о том как Россия превратит Америку в радиоактивный пепел и.т.д. не следует, зря порожняк писать и преждевременно шампанское пить.

Тем более, в конце мая 2024 года экс-президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы при его президентстве: Россия напала на Украину, а Китай — на Тайвань.

Пока непонятно кто будет президентом, вчера в другой ветке отмечал, что Вашингтон после выборов активизируется. Конфликтующие стороны могут принят мирные предложения Белого дома или нет. Китай, также принимает участие в подготовке к переговорам и хочет мира, в настоящее время по приглашению Китая, там с визитом находится министр иностранных дел Украины Д.Кулеба.

Подробнее здесь:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 18:56
#9413
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Ты не таджик Квартиру не дадут
----Так вроде так просто не дают таджикам ? Ну а я куплю . :lol: :lol: :-x
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5672
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 19:02
#9414
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Цитата:
Kairat stayer:
Конвенциальным оружием реально могут уничтожить агрессора на территории Украины.


Чтобы не быть голословным, как обычно процитирую самого себя, прошло более года, пожалуйста (28.03.2023 года):

Kairat stayer: В прошлом году, россияне за применение ТЯО речь вели. Однако, Китай и Индия, не говоря о США сказали, что не нужно этого делать, последствия для первых будут непредсказуемыми. Никто не хочет допускать применения ядерного оружия. Китай, как и ранее против распространения ядерного потенциала. Если применят, тогда ответная реакция непременно будет, не только со стороны Запада и США, отвернутся Китай и Индия. Конфронтация России очень дорого обойдется, посмотрим, будем наблюдать. Подлётное время большой роли не играет. Курсируют подводные лодки с боезарядами, кроме того, самолеты ссудного дня перебазировали из США в Европу, да и Финляндия почти в НАТО.

В октябре прошлого года на Ленте РУ была заметка, где экс-директор ЦРУ Петреус, отмечал США уничтожат Черноморский флот, если РФ применит ядерное оружие.

США и их союзники готовы уничтожить российские войска на Украине и потопить Черноморский флот в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, а радиация проникнет в страны НАТО. О возможных ответных мерах рассказал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в программе ABC This Week, сообщает Daily Mail.

Теми силами и средствами, которые у блока НАТО дислоцируются в Европе, в течение считанных часов, только применением конвенционального оружия могут уничтожить войска РФ на Украине и потопить Черноморский флот. Авианосные группы, оснащенные высокоточными томагавками, палубная авиация F-22 F-35, подводные лодки и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 20:05]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 19:06
#9415
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Цитата:
abaika95:
Это факт что Россия просто очень глупая страна Точнее ее чиновники конечно Цитата:

---Про чиновников --- в точку
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 19:08
#9416
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Цитата:
111:
Ты знаешь все периферийные города в России без Гугола?

----А ты в Казахстане знаешь ?? Без Гугола :-x :-x :-x :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10707
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 19:14
#9417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Братан там дом купил

Цитата:
111:
, где он там бухает.

---Яблоко от от яблони не далеко падает . У вас это , наверное , наследственное ?? :-x :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 20:24
#9418
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Цитата:
Гога:
вас это , наверное , наследственное ??

Ну разумеется, только матери и отцы разные.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 20:25
#9419
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Цитата:
Гога:
А ты в Казахстане знаешь ?? Без Гугола

Я же сказал, что не знаю, какие по окраинам города в России, как наш Костанай.
Тебе что то непонятно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 20:35
#9420
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В Затобыловку в степи приехали мировые звезды говорят..
Пробка длинною в десятки км растянулась в несколько полос.
У Добринова ажиотаж там в магазине по ходу
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