Отправлено: - 16:02

Vit:

За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов.

Vit:

Дома растут как грибы. Дороги и мосты проходят кап ремонты по всей стране Открывают новые автобаны протяженостью на пол страны

Vit:

80% населения одобряют мигрантов и уважают их труд

Vit:

Кстати гуляет ролик в инете, где женщина казашка гуляет по красной площади с нашим флагом. И не кто у не не вырывает из рук

Vit:

. А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?

Vit:

Так где процветает шовенизм и национализм?

Kairat stayer:

Если мощностей у себя не хватает, почему у себя не строят?

Kairat stayer:

В поисковике посмотри - Россия для русских, Москва для москвичей -

Цитата:Не называй заводами цеха по пошиву маскировочных сетей)Это временное производство)Цитата:Но при этом ты хочешь собирать клубнику в Британии а не работать в РоссииСтранно как-то да?))Цитата:А читая российские новости сдается так что все против мигрантов)Цитата:А если бы она там с американским или украинским гуляла? Чтобы с ней сделали?На подвал кинули как уже было с одной женщиной говорящей на украинскомИ что это? Шовинизм или нет?Цитата:С красными флажками вон на 9 мая у нас колонны ездилиКто у кого вырывал там?С флагами России тут нефиг ходитьК этому у нас относятся негативно так как Россия агрессорНикто же не додумается у нас тут мимо мечети с флагом Израиля ходитьА российский флаг у слову вон у многих в автобусе висит никто водителям не высказывает ничегоИ споровики и кепки с российским флагом носятЧето никого не бьют за такое Цитата:В РоссииТам почему-то спасая украинцев от бандеровцев при этом самих этих украинцев кидают в зиндан за разговор на своем родном украинском языкеЧто это? Цитата:Потомучто АЭС для России как инструмент влияния и пропаганды а не просто промышленный объектСтроя аэс по всему миру Россия тем самым легализует миф о своем величии когда как сами сидят без светаСапожник без сапог Цитата:Вон позовчера в Краснодаре (вроде) многотысячная толпа парней шла и кричала русские вперед!Это шли громить курдов за бытовую драку какую-то между курдами и русскими