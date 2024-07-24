Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...

Отправлено: - 19:06

имеет скрытый период, когда появившийся очаг обнаружить трудно, а иногда невозможно. Однако по происшествию некоторого времени, при изменении обстановки, связанной с изменением концентрации кислорода, давления, размеров очага пожара, тление может перейти к пламенному режиму горения».

У меня был случай,в дымоходе бани появилась дырочка с которого выбросилась искра на линолеум,который начал тлеть и среди ночи превратился в полноценный пожар. Хорошо что я среди ночи встаю посмотреть на двор и тогда увидел как со второго этажа над баней валит дым.

В данном случае трудно установить вину подрядчиков, возможно кто-то поджёг, с тем чтобы свалить вину, однако здесь и сейчас я бы простил и забыл, как говорят еврей: хорошо что взял деньгами ( на тот случай когда не возвращают долги)