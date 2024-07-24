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≡ «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе Костанайской области привел к пожару, а его хозяйку к долгим судебным разбирательствам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49689
«Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе Костанайской области привел к пожару, а его хозяйку к долгим судебным разбирательствам
Отправлено: 24.07.24 - 17:13
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Пенсионерка из с. Майское Татьяна БОРЗУНОВА считает, что пожарные укрывают от ответственности своего бывшего коллегу, командира службы пожаротушения, ныне пенсионера Жаната Копжасарова. Он работал пожарным. А в октябре прошлого года занимался монтажом секции радиатора отопления в кафе «Майская сказка», в котором произошел пожар.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39688
Re: «Была одна проблема - холод» - Как ремонт в сельском кафе...
Отправлено: 24.07.24 - 17:13
#1
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Жалко конечно.
Только надо конечно было из металлопласта и китайских радиаторов делать, но на деревне по старинке, советские трубы и радиаторы сваркой варить.
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