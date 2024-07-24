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≡ Состояние тяжелое - Врачи о ребенке, выпавшем из окна в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49689
Состояние тяжелое - Врачи о ребенке, выпавшем из окна в Рудном
Отправлено: 24.07.24 - 17:02
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Трехлетнего малыша, выпавшего из окна четвертого этажа, санавиацией перевезли в Костанайскую детскую областную больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое. Напомним, несчастный случай произошел вчера, 23 июля.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1897
Re: Состояние тяжелое - Врачи о ребенке, выпавшем из окна в...
Отправлено: 24.07.24 - 17:02
#1
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Цитата:
Трехлетнего малыша, выпавшего из окна четвертого этажа, санавиацией перевезли в Костанайскую детскую областную больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое

Источник:


Почему не наказывают таких беспечных родителей?
Уголовный Кодекс РК Статья 140. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
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