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≡ "Под определение подпадает насадка от миксера?" - Судмедэксперта по делу о нападении мужчины на хозяйку собаки допросили в рудненском суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49689
"Под определение подпадает насадка от миксера?" - Судмедэксперта по делу о нападении мужчины на хозяйку собаки допросили в рудненском суде
Отправлено: 24.07.24 - 16:53
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В своем заключении специалист указал, что повреждения на носу и ладони потерпевшей Риммы Кривчиковой действительно могли быть нанесены подсудимым Арланом Мустафиным металлическим венчиком, однако не исключил и самостоятельное нанесение потерпевшей травм.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1897
Re: "Под определение подпадает насадка от миксера?" -...
Отправлено: 24.07.24 - 16:53
#1
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Цитата:
Елена ПРОСОЕДОВА, живущая напротив потерпевшей, наблюдала за ругающимися через глазок:

- Проснулась ночью от криков. Слышала, как Римма кроет Арлана матом: "Пусть сдохнут твои дети, пусть сдохнут твои дети..." Раз пять повторила. Арлан разозлился и начал пинать её дверь. Её он не трогал, даже пальцем. Только просил выйти и извиниться за детей.

Источник:


Видеонаблюдение работает! Но пять собак в квартире перебор! Соседей могу понять. Запахи, лай, а тут дети..
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