Елена ПРОСОЕДОВА, живущая напротив потерпевшей, наблюдала за ругающимися через глазок:- Проснулась ночью от криков. Слышала, как Римма кроет Арлана матом: "Пусть сдохнут твои дети, пусть сдохнут твои дети..." Раз пять повторила. Арлан разозлился и начал пинать её дверь. Её он не трогал, даже пальцем. Только просил выйти и извиниться за детей.Источник: