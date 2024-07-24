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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16429
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:02
#9406
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Цитата:
Vit:
За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов.

Не называй заводами цеха по пошиву маскировочных сетей)
Это временное производство)
Цитата:
Vit:
Дома растут как грибы. Дороги и мосты проходят кап ремонты по всей стране Открывают новые автобаны протяженостью на пол страны

Но при этом ты хочешь собирать клубнику в Британии а не работать в России
Странно как-то да?))
Цитата:
Vit:
80% населения одобряют мигрантов и уважают их труд

А читая российские новости сдается так что все против мигрантов)
Цитата:
Vit:
Кстати гуляет ролик в инете, где женщина казашка гуляет по красной площади с нашим флагом. И не кто у не не вырывает из рук

А если бы она там с американским или украинским гуляла? Чтобы с ней сделали?
На подвал кинули как уже было с одной женщиной говорящей на украинском
И что это? Шовинизм или нет?
Цитата:
Vit:
. А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?

С красными флажками вон на 9 мая у нас колонны ездили
Кто у кого вырывал там?
С флагами России тут нефиг ходить
К этому у нас относятся негативно так как Россия агрессор
Никто же не додумается у нас тут мимо мечети с флагом Израиля ходить
А российский флаг у слову вон у многих в автобусе висит никто водителям не высказывает ничего
И споровики и кепки с российским флагом носят
Чето никого не бьют за такое Цитата:
Vit:
Так где процветает шовенизм и национализм?

В России
Там почему-то спасая украинцев от бандеровцев при этом самих этих украинцев кидают в зиндан за разговор на своем родном украинском языке
Что это? Цитата:
Kairat stayer:
Если мощностей у себя не хватает, почему у себя не строят?

Потомучто АЭС для России как инструмент влияния и пропаганды а не просто промышленный объект
Строя аэс по всему миру Россия тем самым легализует миф о своем величии когда как сами сидят без света
Сапожник без сапог Цитата:
Kairat stayer:
В поисковике посмотри - Россия для русских, Москва для москвичей -

Вон позовчера в Краснодаре (вроде) многотысячная толпа парней шла и кричала русские вперед!
Это шли громить курдов за бытовую драку какую-то между курдами и русскими
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:15
#9407
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Цитата:
Kairat stayer:
В поисковике посмотри

...
Цитата:
Kairat stayer:
россияне хотели уничтожить государственность Украины, мову (язык), культуру и.т.д.

...
Каждый в тырнете ищет то, что укладывается в его личную картинку мира. Особливо один обитатель здешних форумов. :-)
Где он только те помойки находит... :-)
...
А про государственность Путин киевскую хунту давно предупреждал, что если они не угомонятся, не оставят Донбасс в покое, не сбавят обороты своей русофобии и скачкам с известными кричалками, то "Украине грозит потеря государственности".
Так что, сами виноваты.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 16:22
#9408
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Цитата:
Skeptic:
А про государственность Путин киевскую хунту давно предупреждал, что если они не угомонятся, не оставят Донбасс в покое, не сбавят обороты своей русофобии и скачкам с известными кричалками, то "Украине грозит потеря государственности".
Так что, сами виноваты.


Хех, пол дня отмечал, шо у агрессора не вистачає сил (не хватает сил) :lol: :lol: :lol:.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1477
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 17:25
#9409
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Цитата:
Kairat stayer:
не хватает сил

:-) До поклонников украинских нацистов никак не дойдёт, что они равняют Россию по себе.
Дай им волю, они будут действовать так же, как действовали нацисты немецкие в 1941-45 годах или США в наши годы.
Ковровые бомбардировки, уничтожение всего и вся, что попадётся на пути... Военные объекты, больницы, детские сады, школы, жилые дома... Без разницы.
Если бы Российская армия уподобилась им, то она давно стояла бы на польской и румынской границах.
Западные "спецы" не зря говорили про "Киев за три дня". Ибо они и судили по себе, будучи уверенными, что Россия именно так и будет действовать. Ошиблись, как всегда.
Россия действует аккуратно, сберегая мирное население и гражданские объекты.
ВСУ пытались устроить пару провокаций типа Бучи и недавней больницы. Чтобы обвинить Россию в том, на что способны только они сами. Но - не вышло. Слишком много людей на Украине умеют польоваться телефонами с камерами и не верящих вранью ЦИПсО и западным т.н. "СМИ". :-)
Потому все их спектакли быстро разоблачаются. И верят в них только те, кто очень хочет в них верить. Даже зная, что это чистой воды враньё. Типа некоторых форумчан здесь. :-)
Российская армия действует по другому. Она просто перемалывает ВСУ и западную технику на линии фронта и уничтожает их точечно по всей территории Украины.
И всё это закончится тогда, когда до хозяев Украины в Вашингтоне дойдёт, что все их усилия по поставкам оружия и вылавливанию "последнего" украинца бесполезны и Россию им не победить.
Или тогда, когда украинцы действительно закончатся, а наёмники из стран т.н. "запада" поймут, что поездка на территорию Украины для них - поездка в один конец, и они перестанут туда стремиться.
Тогда и цели СВО будет достигнуты, и США со своими шестёрками угомонятся.
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