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≡ Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49689
Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 24.07.24 - 11:07
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Во время обысков в местах производства и хранения были найдены и изъяты самодельный аппарат для производства и розлива алкоголя, более 1 тыс. литров спирта и более 8 тыс. бутылок водки, а также поддельные учетно-контрольные марки.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3437
Re: Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству...
Отправлено: 24.07.24 - 11:07
#1
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//заключалось в простом смешивании спирта и воды, после чего из одной бочки данная жидкость разливалась по бутылкам с разными названиями водочной продукции//
на любом спортзаводе водку производят точно так же :))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1897
Re: Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству...
Отправлено: 24.07.24 - 15:58
#2
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Цитата:
юля елиссева:
на любом спортзаводе водку производят точно так же :))


Вот теперь буду знать что на любом ("спорт заводе") так же производят спиртные напитки!)))
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3437
Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 24.07.24 - 16:31
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Вот теперь буду знать что на любом ("спорт заводе") так же производят спиртные напитки!)))

если целая реакция не может себе корректора на сайте позволить,то какой уж с меня спрос? :))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1897
Вся водка из одной бочки - Подпольный цех по производству алкоголя накрыли в Костанае
Отправлено: 24.07.24 - 17:11
#4
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