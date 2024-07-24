Гога: ----Нет , не так . Просто людям до лампочки СВО...
Ниже в видео на канале у Обманутого россиянина отмечают, что у вас в Краснодаре (на аватаре отмечено место проживания Краснодар) люди четвёртый день якобы без электричества были и вышли на пикет, непорядок же, что случилось?
Он же сказал, что там хаос, всем всё до лампочки, просто живут, доживают, как наверно скотина в загоне, которую на колбасу время от времени и заставляют рожать, приводя им здоровые азиатские породы для разведения, чтоб было больше мяса.
Владимир Милов на канале у Майкла Наки вчера разъяснил, что мощностей недостаточно АЭС, также с его слов искусственно держат цены на недвижимость на вторичном рынке жилья, намечается взлёт цен и великие россияне ждут перемирия и.т.д. А, так конечно всё у них спокойно, ну небольшие пикеты, света нет .
Если перемирия не будет, как я предполагал ранее, тогда дроны, F 16 - зимой много ущерба нанесут.
Kairat stayer: Владимир Милов на канале у Майкла Наки вчера разъяснил, что мощностей недостаточно АЭС, также с его слов намечается взлёт цен и великие россияне ждут перемирия и.т.д.
Совет Не смотрите мнения оппозиционных россиян Они сейчас все в загране под колпаком и скажут все что им прикажут сверху к примеру црушники Они ничем не отличаются сейчас от пропагандистов кремля работающих по методикам А слушать мнения бывших российских чиновников а Милов зам министра экономики при Ельцине был это вообще смешно)) При нем страна в нищите жила а он там с умным видом ещё чето пытается рассуждать) Милов,Кох, Гуриев, Гудков говноэкномисты все и говночиновники
Слушать как по мне и то делить их слова на 10 надо бывших фсбшников или кгбшников Те за кучей воды иногда говорят интересные вещи
Венедиктов оставшийся в России но при этом рассуждает вполне себе адекватно без набросов и шапкозакидательства
Сегодня в России не хватает электро мощностей только по одной причине. Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до гражданских. За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов. Дома растут как грибы. Дороги и мосты проходят кап ремонты по всей стране Открывают новые автобаны протяженостью на пол страны.
80% населения одобряют мигрантов и уважают их труд. Да там среди них есть преступники и дикари из кишлака которые не когда в жизни не видели цивилизацию. Кстати гуляет ролик в инете, где женщина казашка гуляет по красной площади с нашим флагом. И не кто у не не вырывает из рук. А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?
Vit: Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до гражданских. За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов.
Ниже по ссылке отмечают, что после развала СССР в России закрылось 83.000 предприятий. А вот нашёл одну цитату в интернете по поводу двадцать третьего года. В 2023 году было открыто 176 новых заводов и производств в нашей стране" умножаем на 30 лет скажем и получаем какие-то несчастные 5.000.
Виталий 20 предприятий за месяц не много, в год 240 получается. Если 83 000 предприятий разделить на 33 года, в среднем ежегодно закрывалось по 2515 предприятий.
На форуме ранее обсуждали, что великие россияне хотят у нас построить три ТЭЦ, при этом прошлой зимой сами мерзли, были перебой в Подмосковье и на Северах, действительно щедрая душа - сами будем замерзать, но соседям поможем .
Vit: А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?
При чём тут шовинизм и национализм. Это от воспитания и человека зависит, например я нейтрально отношусь к любому флагу. В Киеве наверняка будут плохо относится к человеку с российским флагом, из-за агрессии, ты наверное не знаешь, что официально 120 стран мира вторжения РФ в Украину признали актом агрессии. Не просто так-же коалиция из более 50 стран помогает Украине, россияне хотели уничтожить государственность Украины, мову (язык), культуру и.т.д.
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