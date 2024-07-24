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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:06
#9391
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Цитата:
Гога:
----Нет , не так . Просто людям до лампочки СВО...


Ниже в видео на канале у Обманутого россиянина отмечают, что у вас в Краснодаре (на аватаре отмечено место проживания Краснодар) люди четвёртый день якобы без электричества были и вышли на пикет, непорядок же, что случилось?

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:09
#9392
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Цитата:
Kairat stayer:
непорядок же, что случилось?

Он же сказал, что там хаос, всем всё до лампочки, просто живут, доживают, как наверно скотина в загоне, которую на колбасу время от времени и заставляют рожать, приводя им здоровые азиатские породы для разведения, чтоб было больше мяса.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:28
#9393
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Цитата:
111:


Владимир Милов на канале у Майкла Наки вчера разъяснил, что мощностей недостаточно АЭС, также с его слов искусственно держат цены на недвижимость на вторичном рынке жилья, намечается взлёт цен и великие россияне ждут перемирия и.т.д. А, так конечно всё у них спокойно, ну небольшие пикеты, света нет :-o :-o :-o .

Если перемирия не будет, как я предполагал ранее, тогда дроны, F 16 - зимой много ущерба нанесут.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 15:35]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:38
#9394
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Цитата:
Kairat stayer:
Владимир Милов на канале у Майкла Наки вчера разъяснил, что мощностей недостаточно АЭС, также с его слов намечается взлёт цен и великие россияне ждут перемирия и.т.д.

Совет
Не смотрите мнения оппозиционных россиян
Они сейчас все в загране под колпаком и скажут все что им прикажут сверху к примеру црушники
Они ничем не отличаются сейчас от пропагандистов кремля работающих по методикам
А слушать мнения бывших российских чиновников а Милов зам министра экономики при Ельцине был это вообще смешно))
При нем страна в нищите жила а он там с умным видом ещё чето пытается рассуждать)
Милов,Кох, Гуриев, Гудков говноэкномисты все и говночиновники

Слушать как по мне и то делить их слова на 10 надо бывших фсбшников или кгбшников
Те за кучей воды иногда говорят интересные вещи

Венедиктов оставшийся в России но при этом рассуждает вполне себе адекватно без набросов и шапкозакидательства
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:42
#9395
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Цитата:
abaika95:
А слушать мнения бывших российских чиновников а Милов зам министра экономики при Ельцине был это вообще смешно))


Вчера другие источники смотрел, в том числе и официальные РФ, отмечают, что по энергоснабжению с мощностями проблемы, недостаточно. Милов отмечает, что бензин дорожает и ссылается на РБК и.т.д.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1442
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:43
#9396
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Цитата:
Kairat stayer:
без электричества

Друзья в Сочи замучились с отключениями. путлер лучше детскую больницу разнесет,чем новую подстанцию построит на эти деньги.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5663
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 14:48
#9397
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Цитата:
Сабыр:
Друзья в Сочи замучились с отключениями...


В Сочи можно и без электричества прожить, солнце, воздух и морская вода только на пользу :lol: :lol: :lol: .
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 15:02
#9398
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Сегодня в России не хватает электро мощностей только по одной причине.
Страна кипит и бурлит, заводы работают на полную катушку от военных до гражданских. За 1 месяц в стране открывают до 20 реальных заводов. Дома растут как грибы. Дороги и мосты проходят кап ремонты по всей стране Открывают новые автобаны протяженостью на пол страны.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 15:06
#9399
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Цитата:
abaika95:

80% населения одобряют мигрантов и уважают их труд. Да там среди них есть преступники и дикари из кишлака которые не когда в жизни не видели цивилизацию.
Кстати гуляет ролик в инете, где женщина казашка гуляет по красной площади с нашим флагом. И не кто у не не вырывает из рук. А у нас в стране вырвут и российский флаг и знамя победы. Так где процветает шовенизм и национализм?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 15:07
#9400
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Цитата:
Vit:

Плюс - аномальная жара. Кондиционеры работают на полную мощность.
Но Россия будет строить АЭС в Казахстане за свой счёт. :-)
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