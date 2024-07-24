Отправлено: - 14:38

Kairat stayer:

Владимир Милов на канале у Майкла Наки вчера разъяснил, что мощностей недостаточно АЭС, также с его слов намечается взлёт цен и великие россияне ждут перемирия и.т.д.

Цитата:СоветНе смотрите мнения оппозиционных россиянОни сейчас все в загране под колпаком и скажут все что им прикажут сверху к примеру црушникиОни ничем не отличаются сейчас от пропагандистов кремля работающих по методикамА слушать мнения бывших российских чиновников а Милов зам министра экономики при Ельцине был это вообще смешно))При нем страна в нищите жила а он там с умным видом ещё чето пытается рассуждать)Милов,Кох, Гуриев, Гудков говноэкномисты все и говночиновникиСлушать как по мне и то делить их слова на 10 надо бывших фсбшников или кгбшниковТе за кучей воды иногда говорят интересные вещиВенедиктов оставшийся в России но при этом рассуждает вполне себе адекватно без набросов и шапкозакидательства