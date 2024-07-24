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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:22
#9376
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Цитата:
abaika95:
все вокруг тупые и глупые

----К вам это не относится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:26
#9377
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И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле. Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой а не шляпа как на соседней ветке где агентство само себя рекламирует. Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:27
#9378
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Цитата:
Kairat stayer:
опубликованного Киевским институтом социологических исследований.

---Это скинул потому , что Saba сказал***Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете?*** , вот поэтому скинул мнение с другой стороны .Только и всего.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:28
#9379
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Цитата:
abaika95:
Воронеж будет помирать но Мариуполь восстановят

----Спасибо за совет - перееду туда :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:31
#9380
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Цитата:
abaika95:
В этой войне победила только одна сторона Это бизнес и власть США

----Однако , да . Только один здесь этого не понимает.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:46
#9381
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Цитата:
Vit:
санкции а не у соседей.

---Ты прав , никто тут про санкции и СВО не заморачивается- имею ввиду простой народ .Всём все это до лампочки . Люди просто живут .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:11
#9382
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Цитата:
Vit:
время хаты в России растут как на дрожжах

Да что ты заладил хаты хаты.
Нет такого, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:14
#9383
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Цитата:
Гога:
Всём все это до лампочки . Люди просто живут .

Выглядит так, это когда мы бычка с сарая вытаскиваем и режем, или хрюшу, остальным по барабану.
То есть люди там стали как скот?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:21
#9384
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Цитата:
111:
То есть люди там стали как скот?

----Нет , не так . Просто людям до лампочки СВО . Тут только ты про это пишешь и в тысячный раз вспоминаешь своего плямеша , которого ты не уберег !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10703
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:26
#9385
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Цитата:
111:
не знаю,

----Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши :-P :-P :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15077
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:31
#9386
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Цитата:
111:
И тем немение, не взирая на то, что Абайка и Марик пытаются облить РФ грязью. Она очень сильно оторвалась от нас. Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас. Да много необразованых приезжают туда. Но Россия щедрая душа и единственная в СНГ которую по настоящему можно назвать многонациональной страной.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:40
#9387
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Цитата:
Vit:
И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле

Об том и речь
При массовой застройке городов России хаты дорожают
Тоесть строительство и материалы подорожали
А зарплаты у людей выросли? Не особо
Только у мясных штурмовиков
Но там выжить ещё надо
Цитата:
Vit:
Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой

А людей нет
Все высокооплачиваемые выехали
Либо погибли Цитата:
Vit:
Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.

Так как раз это и показатель санкций
Хаты дорожают
Работы валом
А покупать и работать некому
Что приходится завозить таджиков
Цитата:
Гога:
Спасибо за совет - перееду туда

Ты не таджик
Квартиру не дадут)Цитата:
Гога:
Всём все это до лампочки .

Странно
Вы же там войну ведёте с мировым злом
А люди стараются просто жить)Цитата:
111:
, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?

Нет он хочет сравнивать с миллионным челябинском
И то даже так не всегда бывает в плюс России))
Цитата:
Vit:
Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас.

Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей так как у нас нет демографической дыры
А мигранты только ради этого едут
Получают гражданство точнее покупают
Получают мат капитал и уезжают
Большой показатель таджиков в стране это не факт богатства
Это факт что Россия просто очень глупая страна
Точнее ее чиновники конечно
Цитата:
Vit:
Но Россия щедрая душа

Тупая ещё раз повторю а не щедрая
Для своих коренных Россия чето не шибко щедрая Цитата:
Vit:
по настоящему можно назвать многонациональной страной

А россияне рады этому?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:44
#9388
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Цитата:
Гога:
Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши

Ты знаешь все периферийные города в России без Гугола?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:46
#9389
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Цитата:
abaika95:
Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей

Братан там дом купил на него, деревянный с одной комнатой посередине, рубленный, в Скотс, ой, в Кодском.
Всегда путаю, где он там бухает.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39687
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:58
#9390
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Цитата:
Vit:
пытаются облить РФ грязью.

Никто не обливает, наоборот, втаптываешьтее ты, преклоняя колени перед поляками и Европой, куда стремишься.
А это прямое предательство России.
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