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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:22
Цитата:
----К вам это не относится.
abaika95:
все вокруг тупые и глупые
все вокруг тупые и глупые
----К вам это не относится.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:26
И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле. Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой а не шляпа как на соседней ветке где агентство само себя рекламирует. Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:27
Цитата:
---Это скинул потому , что Saba сказал***Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете?*** , вот поэтому скинул мнение с другой стороны .Только и всего.
Kairat stayer:
опубликованного Киевским институтом социологических исследований.
опубликованного Киевским институтом социологических исследований.
---Это скинул потому , что Saba сказал***Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете?*** , вот поэтому скинул мнение с другой стороны .Только и всего.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:28
Цитата:
----Спасибо за совет - перееду туда
abaika95:
Воронеж будет помирать но Мариуполь восстановят
Воронеж будет помирать но Мариуполь восстановят
----Спасибо за совет - перееду туда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:31
Цитата:
----Однако , да . Только один здесь этого не понимает.
abaika95:
В этой войне победила только одна сторона Это бизнес и власть США
В этой войне победила только одна сторона Это бизнес и власть США
----Однако , да . Только один здесь этого не понимает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 12:46
Цитата:
---Ты прав , никто тут про санкции и СВО не заморачивается- имею ввиду простой народ .Всём все это до лампочки . Люди просто живут .
Vit:
санкции а не у соседей.
санкции а не у соседей.
---Ты прав , никто тут про санкции и СВО не заморачивается- имею ввиду простой народ .Всём все это до лампочки . Люди просто живут .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:11
Цитата:
Да что ты заладил хаты хаты.
Нет такого, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?
Vit:
время хаты в России растут как на дрожжах
время хаты в России растут как на дрожжах
Да что ты заладил хаты хаты.
Нет такого, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:14
Цитата:
Выглядит так, это когда мы бычка с сарая вытаскиваем и режем, или хрюшу, остальным по барабану.
То есть люди там стали как скот?
Гога:
Всём все это до лампочки . Люди просто живут .
Всём все это до лампочки . Люди просто живут .
Выглядит так, это когда мы бычка с сарая вытаскиваем и режем, или хрюшу, остальным по барабану.
То есть люди там стали как скот?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:21
Цитата:
----Нет , не так . Просто людям до лампочки СВО . Тут только ты про это пишешь и в тысячный раз вспоминаешь своего плямеша , которого ты не уберег !!!
111:
То есть люди там стали как скот?
То есть люди там стали как скот?
----Нет , не так . Просто людям до лампочки СВО . Тут только ты про это пишешь и в тысячный раз вспоминаешь своего плямеша , которого ты не уберег !!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:26
Цитата:
----Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши
111:
не знаю,
не знаю,
----Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:31
Цитата:
111:И тем немение, не взирая на то, что Абайка и Марик пытаются облить РФ грязью. Она очень сильно оторвалась от нас. Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас. Да много необразованых приезжают туда. Но Россия щедрая душа и единственная в СНГ которую по настоящему можно назвать многонациональной страной.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:40
Цитата:
Об том и речь
При массовой застройке городов России хаты дорожают
Тоесть строительство и материалы подорожали
А зарплаты у людей выросли? Не особо
Только у мясных штурмовиков
Но там выжить ещё надо
Цитата:
А людей нет
Все высокооплачиваемые выехали
Либо погибли Цитата:
Так как раз это и показатель санкций
Хаты дорожают
Работы валом
А покупать и работать некому
Что приходится завозить таджиков
Цитата:
Ты не таджик
Квартиру не дадут)Цитата:
Странно
Вы же там войну ведёте с мировым злом
А люди стараются просто жить)Цитата:
Нет он хочет сравнивать с миллионным челябинском
И то даже так не всегда бывает в плюс России))
Цитата:
Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей так как у нас нет демографической дыры
А мигранты только ради этого едут
Получают гражданство точнее покупают
Получают мат капитал и уезжают
Большой показатель таджиков в стране это не факт богатства
Это факт что Россия просто очень глупая страна
Точнее ее чиновники конечно
Цитата:
Тупая ещё раз повторю а не щедрая
Для своих коренных Россия чето не шибко щедрая Цитата:
А россияне рады этому?)
Vit:
И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле
И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле
Об том и речь
При массовой застройке городов России хаты дорожают
Тоесть строительство и материалы подорожали
А зарплаты у людей выросли? Не особо
Только у мясных штурмовиков
Но там выжить ещё надо
Цитата:
Vit:
Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой
Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой
А людей нет
Все высокооплачиваемые выехали
Либо погибли Цитата:
Vit:
Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.
Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.
Так как раз это и показатель санкций
Хаты дорожают
Работы валом
А покупать и работать некому
Что приходится завозить таджиков
Цитата:
Гога:
Спасибо за совет - перееду туда
Спасибо за совет - перееду туда
Ты не таджик
Квартиру не дадут)Цитата:
Гога:
Всём все это до лампочки .
Всём все это до лампочки .
Странно
Вы же там войну ведёте с мировым злом
А люди стараются просто жить)Цитата:
111:
, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?
, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?
Нет он хочет сравнивать с миллионным челябинском
И то даже так не всегда бывает в плюс России))
Цитата:
Vit:
Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас.
Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас.
Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей так как у нас нет демографической дыры
А мигранты только ради этого едут
Получают гражданство точнее покупают
Получают мат капитал и уезжают
Большой показатель таджиков в стране это не факт богатства
Это факт что Россия просто очень глупая страна
Точнее ее чиновники конечно
Цитата:
Vit:
Но Россия щедрая душа
Но Россия щедрая душа
Тупая ещё раз повторю а не щедрая
Для своих коренных Россия чето не шибко щедрая Цитата:
Vit:
по настоящему можно назвать многонациональной страной
по настоящему можно назвать многонациональной страной
А россияне рады этому?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:44
Цитата:
Ты знаешь все периферийные города в России без Гугола?
Гога:
Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши
Ну раз не знаешь , то лучше и не пиши
Ты знаешь все периферийные города в России без Гугола?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:46
Цитата:
Братан там дом купил на него, деревянный с одной комнатой посередине, рубленный, в Скотс, ой, в Кодском.
Всегда путаю, где он там бухает.
abaika95:
Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей
Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей
Братан там дом купил на него, деревянный с одной комнатой посередине, рубленный, в Скотс, ой, в Кодском.
Всегда путаю, где он там бухает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 13:58
Цитата:
Никто не обливает, наоборот, втаптываешьтее ты, преклоняя колени перед поляками и Европой, куда стремишься.
А это прямое предательство России.
Vit:
пытаются облить РФ грязью.
пытаются облить РФ грязью.
Никто не обливает, наоборот, втаптываешьтее ты, преклоняя колени перед поляками и Европой, куда стремишься.
А это прямое предательство России.
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