Отправлено: - 13:40

Vit:

И то же время хаты в России растут как на дрожжах. До войны были дешевле

Vit:

Работы валом и в том числе реально высокооплачиваемой

Vit:

Складывается впечатление что это у Казахстана санкции а не у соседей.

Гога:

Спасибо за совет - перееду туда

Гога:

Всём все это до лампочки .

111:

, сравни Костанай с таким же Курганом или Орском, не знаю, с таким де провинциальным населением где то на периферии России, да можешь даже и к центру подобраться, где там на хаты выше цены то?

Vit:

Мигранты со всей Азии продолжают искать там свое счастье. А не у нас.

Vit:

Но Россия щедрая душа

Vit:

по настоящему можно назвать многонациональной страной

Цитата:Об том и речьПри массовой застройке городов России хаты дорожаютТоесть строительство и материалы подорожалиА зарплаты у людей выросли? Не особоТолько у мясных штурмовиковНо там выжить ещё надоЦитата:А людей нетВсе высокооплачиваемые выехалиЛибо погибли Цитата:Так как раз это и показатель санкцийХаты дорожаютРаботы валомА покупать и работать некомуЧто приходится завозить таджиковЦитата:Ты не таджикКвартиру не дадут)Цитата:СтранноВы же там войну ведёте с мировым зломА люди стараются просто жить)Цитата:Нет он хочет сравнивать с миллионным челябинскомИ то даже так не всегда бывает в плюс России))Цитата:Потомучто у нас не платят большой мат капитал за детей так как у нас нет демографической дырыА мигранты только ради этого едутПолучают гражданство точнее покупаютПолучают мат капитал и уезжаютБольшой показатель таджиков в стране это не факт богатстваЭто факт что Россия просто очень глупая странаТочнее ее чиновники конечноЦитата:Тупая ещё раз повторю а не щедраяДля своих коренных Россия чето не шибко щедрая Цитата:А россияне рады этому?)