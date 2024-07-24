Отправлено: - 11:15

Kairat stayer:

В любом случае союзниками будут и будут предоставлять вооружение и технологий, как буферной зоне

Kairat stayer:

На днях же отмечали, что пропаганда хорошо работает,

maxsaf:

Ну и, какой тут напрашивается вывод?

Цитата:А зачем им это?Правильно чтобы у России под боком теперь постоянно была вооруженная злая страна которая будет воевать до последнегоЦитата:Не работает у них пропаганда хорошоПропаганда у них тупая и грубаяПросто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять Цитата:Россия либо развалится либо деградируетЕй житья не дадут теперь лет на 50 вперёдПутин подставил страну и россиян а самому жить лет 5 осталосьВот и вывод