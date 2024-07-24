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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:05
#9361
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Цитата:
abaika95:
Незря же сейчас война переросла из фазы освобождения территории в фазу разрушить максимум того что может перейти противнику

Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:08
#9362
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Цитата:
abaika95:
В этой войне победила только одна сторонаЭто бизнес и власть СШАОни наварились на многомиллиардных контрактах по поставке вооруженияНаварились на кредитах

При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.

[Исправлено: maxsaf, 24.07.2024 - 12:09]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:15
#9363
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Цитата:
Kairat stayer:
В любом случае союзниками будут и будут предоставлять вооружение и технологий, как буферной зоне

А зачем им это?
Правильно чтобы у России под боком теперь постоянно была вооруженная злая страна которая будет воевать до последнего
Цитата:
Kairat stayer:
На днях же отмечали, что пропаганда хорошо работает,

Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять Цитата:
maxsaf:
Ну и, какой тут напрашивается вывод?

Россия либо развалится либо деградирует
Ей житья не дадут теперь лет на 50 вперёд
Путин подставил страну и россиян а самому жить лет 5 осталось
Вот и вывод
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:16
#9364
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Цитата:
Kairat stayer:
Во времена третьего рейха, нацистская Германия, в течение пяти лет изменила мировоззрение большинства своих граждан.

У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:18
#9365
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Цитата:
abaika95:
Россия либо развалится либо деградирует

Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:19
#9366
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Цитата:
maxsaf:
Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?

Я признаю что ВСУ стоит до последнего в поселках и городах Донбасса чтобы Россия разутижило всё вокруг чтобы ничего не осталось
Так понятно?Цитата:
maxsaf:
При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.

Может вернёт
А может нет
Тут у запада один мотив
Главное чтобы у России дела шли хуже
Разбить об мелкую Украину 300 тыс своих солдат
Уничтожить свои запасы вооружения что приходится с советских запасов уже старую технику гнать
Для НАТО это просто божий подарок
Война выиграна западом
Причем запад прямо в войне даже не участвует
Кто в этой ситуации идиот и лох? Правильно
Многоходовочник один
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:20
#9367
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Цитата:
maxsaf:
Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да?

С паршивой овцы хоть шерсти клок
Хаты то никуда не денутся
В пост военной России это будет главная ценность для населения
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:22
#9368
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Цитата:
abaika95:
Тут у запада один мотив Главное чтобы у России дела шли хуже

Это как про соседскую корову :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:23
#9369
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Цитата:
abaika95:
Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять


Отчасти прав, на мой взгляд постоянно выворачиваются, ранее говорили, что с украинцами братья, затем не братья, после опять вывернули и сказали один народ и.т.д. Выше отметил, что Украина в случае раздела, навсегда будет потеряна, возможно не навсегда, но как ты отмечаешь на десятилетия.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24134
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:24
#9370
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Цитата:
abaika95:
С паршивой овцы хоть шерсти клок

Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда. Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи :lol: ты же любишь скупать там, где деградируют :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:25
#9371
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У россиян не вызывает вопросов когда Путин раз за разом плачется на камеру что запад его опять обманул?
То в нулевые обманул
Потом в 2014
Потом с минскими соглашениями
И так уже раз 10
А раз путина постоянно обманывают
То почему россияне уверены что Путин может западу что-то противопоставить?
Он же глупый получается с его же слов
Его обмануть легче чем бабушку на вокзале
А раз так то дела у России вообще швах))
И Путин разменяет 300 тыс своих солдат
Разрушенные города Донбасса и уничтоженную инфраструктуру юга России на то чтобы Украина не входила в НАТО но вошла в ЕС
Пиррова победа ждёт Россию
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:27
#9372
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Цитата:
maxsaf:
Это как про соседскую корову

Да только запад то ничем не рисковал
Россия проиграла в одиночку
Цитата:
maxsaf:
Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда.

Долеко
И имущество в виде сельских домиков там не особо в цене
Цитата:
maxsaf:
Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи

Тоже долеко
Зачем ехать в Африку если такая же есть в 400 км от меня? Цитата:
maxsaf:
ты же любишь скупать там, где деградируют

До этого просто долеко ездить не надо
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:31
#9373
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Цитата:
maxsaf:
У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени...


Отдельных, некоторых перевоспитаем, всё выветрим из голов :lol: :lol: :lol: .

Россияне постоянно имперский синдром навязывают через ток-шоу и.т.д. То Великобританию разнесём, то Америку в пепел превратим. В конечном результате говорят, что им проклятые Европа и США не дают развиваться, как-то я спросил у Электрона, поуехавшего в Германию, неужели во всех бедах они виновны? Он ответил, что нет. Ладно своим гражданам вещали бы, информационное поле одно, регулярно малограмотных шовиков у нас выявляют и привлекают к ответственности, в основном на чат рулетках много болтают :-o :-o :-o .

[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 12:32]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:36
#9374
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Стоило вот 18 летнему парню из Тюмени ложить свою жизнь за то чтобы Украина не вступала в НАТО? Но при этом в НАТО вступила Финляндии создавая угрозу всей европейской части России


Ну фиг его знает
Молодой не знал что политики его жизнь продадут спокойно да газ и нефть
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:44
#9375
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Друзья, всё, наверное скоро точно Америке будет конец, загнивают проклятые!

Подробнее здесь:
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