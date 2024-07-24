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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:05
Цитата:
Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?
abaika95:
Незря же сейчас война переросла из фазы освобождения территории в фазу разрушить максимум того что может перейти противнику
Незря же сейчас война переросла из фазы освобождения территории в фазу разрушить максимум того что может перейти противнику
Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:08
Цитата:
При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2024 - 12:09]
abaika95:
В этой войне победила только одна сторонаЭто бизнес и власть СШАОни наварились на многомиллиардных контрактах по поставке вооруженияНаварились на кредитах
В этой войне победила только одна сторонаЭто бизнес и власть СШАОни наварились на многомиллиардных контрактах по поставке вооруженияНаварились на кредитах
При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.
[Исправлено: maxsaf, 24.07.2024 - 12:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:15
Цитата:
А зачем им это?
Правильно чтобы у России под боком теперь постоянно была вооруженная злая страна которая будет воевать до последнего
Цитата:
Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять Цитата:
Россия либо развалится либо деградирует
Ей житья не дадут теперь лет на 50 вперёд
Путин подставил страну и россиян а самому жить лет 5 осталось
Вот и вывод
Kairat stayer:
В любом случае союзниками будут и будут предоставлять вооружение и технологий, как буферной зоне
В любом случае союзниками будут и будут предоставлять вооружение и технологий, как буферной зоне
А зачем им это?
Правильно чтобы у России под боком теперь постоянно была вооруженная злая страна которая будет воевать до последнего
Цитата:
Kairat stayer:
На днях же отмечали, что пропаганда хорошо работает,
На днях же отмечали, что пропаганда хорошо работает,
Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять Цитата:
maxsaf:
Ну и, какой тут напрашивается вывод?
Ну и, какой тут напрашивается вывод?
Россия либо развалится либо деградирует
Ей житья не дадут теперь лет на 50 вперёд
Путин подставил страну и россиян а самому жить лет 5 осталось
Вот и вывод
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:16
Цитата:
У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени...
Kairat stayer:
Во времена третьего рейха, нацистская Германия, в течение пяти лет изменила мировоззрение большинства своих граждан.
Во времена третьего рейха, нацистская Германия, в течение пяти лет изменила мировоззрение большинства своих граждан.
У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:18
Цитата:
Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да?
abaika95:
Россия либо развалится либо деградирует
Россия либо развалится либо деградирует
Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:19
Цитата:
Я признаю что ВСУ стоит до последнего в поселках и городах Донбасса чтобы Россия разутижило всё вокруг чтобы ничего не осталось
Так понятно?Цитата:
Может вернёт
А может нет
Тут у запада один мотив
Главное чтобы у России дела шли хуже
Разбить об мелкую Украину 300 тыс своих солдат
Уничтожить свои запасы вооружения что приходится с советских запасов уже старую технику гнать
Для НАТО это просто божий подарок
Война выиграна западом
Причем запад прямо в войне даже не участвует
Кто в этой ситуации идиот и лох? Правильно
Многоходовочник один
maxsaf:
Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?
Таким образом ты признаешь, что максимум разрушений наносит украинская сторона?
Я признаю что ВСУ стоит до последнего в поселках и городах Донбасса чтобы Россия разутижило всё вокруг чтобы ничего не осталось
Так понятно?Цитата:
maxsaf:
При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.
При условии, что Украина когда-нибудь вернёт хоть что-то.
Может вернёт
А может нет
Тут у запада один мотив
Главное чтобы у России дела шли хуже
Разбить об мелкую Украину 300 тыс своих солдат
Уничтожить свои запасы вооружения что приходится с советских запасов уже старую технику гнать
Для НАТО это просто божий подарок
Война выиграна западом
Причем запад прямо в войне даже не участвует
Кто в этой ситуации идиот и лох? Правильно
Многоходовочник один
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:20
Цитата:
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Хаты то никуда не денутся
В пост военной России это будет главная ценность для населения
maxsaf:
Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да?
Именно поэтому ты там себе ещё пару хат прикупишь, да?
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Хаты то никуда не денутся
В пост военной России это будет главная ценность для населения
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:22
Цитата:
Это как про соседскую корову
abaika95:
Тут у запада один мотив Главное чтобы у России дела шли хуже
Тут у запада один мотив Главное чтобы у России дела шли хуже
Это как про соседскую корову
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:23
Цитата:
Отчасти прав, на мой взгляд постоянно выворачиваются, ранее говорили, что с украинцами братья, затем не братья, после опять вывернули и сказали один народ и.т.д. Выше отметил, что Украина в случае раздела, навсегда будет потеряна, возможно не навсегда, но как ты отмечаешь на десятилетия.
abaika95:
Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять
Не работает у них пропаганда хорошо
Пропаганда у них тупая и грубая
Просто когнитивные способности населения не смогли этой пропаганде противостоять
Отчасти прав, на мой взгляд постоянно выворачиваются, ранее говорили, что с украинцами братья, затем не братья, после опять вывернули и сказали один народ и.т.д. Выше отметил, что Украина в случае раздела, навсегда будет потеряна, возможно не навсегда, но как ты отмечаешь на десятилетия.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:24
Цитата:
Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда. Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи ты же любишь скупать там, где деградируют
abaika95:
С паршивой овцы хоть шерсти клок
С паршивой овцы хоть шерсти клок
Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда. Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи ты же любишь скупать там, где деградируют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:25
У россиян не вызывает вопросов когда Путин раз за разом плачется на камеру что запад его опять обманул?
То в нулевые обманул
Потом в 2014
Потом с минскими соглашениями
И так уже раз 10
А раз путина постоянно обманывают
То почему россияне уверены что Путин может западу что-то противопоставить?
Он же глупый получается с его же слов
Его обмануть легче чем бабушку на вокзале
А раз так то дела у России вообще швах))
И Путин разменяет 300 тыс своих солдат
Разрушенные города Донбасса и уничтоженную инфраструктуру юга России на то чтобы Украина не входила в НАТО но вошла в ЕС
Пиррова победа ждёт Россию
То в нулевые обманул
Потом в 2014
Потом с минскими соглашениями
И так уже раз 10
А раз путина постоянно обманывают
То почему россияне уверены что Путин может западу что-то противопоставить?
Он же глупый получается с его же слов
Его обмануть легче чем бабушку на вокзале
А раз так то дела у России вообще швах))
И Путин разменяет 300 тыс своих солдат
Разрушенные города Донбасса и уничтоженную инфраструктуру юга России на то чтобы Украина не входила в НАТО но вошла в ЕС
Пиррова победа ждёт Россию
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:27
Цитата:
Да только запад то ничем не рисковал
Россия проиграла в одиночку
Цитата:
Долеко
И имущество в виде сельских домиков там не особо в цене
Цитата:
Тоже долеко
Зачем ехать в Африку если такая же есть в 400 км от меня? Цитата:
До этого просто долеко ездить не надо
maxsaf:
Это как про соседскую корову
Это как про соседскую корову
Да только запад то ничем не рисковал
Россия проиграла в одиночку
Цитата:
maxsaf:
Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда.
Ну а чё в Афганистане не прикупишь, там уже террористы у власти, ниже деградировать некуда.
Долеко
И имущество в виде сельских домиков там не особо в цене
Цитата:
maxsaf:
Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи
Или Сомали, у пирата какого нибудь хату купи
Тоже долеко
Зачем ехать в Африку если такая же есть в 400 км от меня? Цитата:
maxsaf:
ты же любишь скупать там, где деградируют
ты же любишь скупать там, где деградируют
До этого просто долеко ездить не надо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:31
Цитата:
Отдельных, некоторых перевоспитаем, всё выветрим из голов .
Россияне постоянно имперский синдром навязывают через ток-шоу и.т.д. То Великобританию разнесём, то Америку в пепел превратим. В конечном результате говорят, что им проклятые Европа и США не дают развиваться, как-то я спросил у Электрона, поуехавшего в Германию, неужели во всех бедах они виновны? Он ответил, что нет. Ладно своим гражданам вещали бы, информационное поле одно, регулярно малограмотных шовиков у нас выявляют и привлекают к ответственности, в основном на чат рулетках много болтают .
[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 12:32]
maxsaf:
У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени...
У некоторых граждан Казахстана оно до сих пор изменённое, одна тут недавно Гитлера красавчиком называла, щас правда закрыли ее на два месяца, может выветрится к тому времени...
Отдельных, некоторых перевоспитаем, всё выветрим из голов .
Россияне постоянно имперский синдром навязывают через ток-шоу и.т.д. То Великобританию разнесём, то Америку в пепел превратим. В конечном результате говорят, что им проклятые Европа и США не дают развиваться, как-то я спросил у Электрона, поуехавшего в Германию, неужели во всех бедах они виновны? Он ответил, что нет. Ладно своим гражданам вещали бы, информационное поле одно, регулярно малограмотных шовиков у нас выявляют и привлекают к ответственности, в основном на чат рулетках много болтают .
[Исправлено: Kairat stayer, 24.07.2024 - 12:32]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16426
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:36
Стоило вот 18 летнему парню из Тюмени ложить свою жизнь за то чтобы Украина не вступала в НАТО? Но при этом в НАТО вступила Финляндии создавая угрозу всей европейской части России
Ну фиг его знает
Молодой не знал что политики его жизнь продадут спокойно да газ и нефть
Ну фиг его знает
Молодой не знал что политики его жизнь продадут спокойно да газ и нефть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 11:44
Друзья, всё, наверное скоро точно Америке будет конец, загнивают проклятые!
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