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"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор
"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49684
"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор
Отправлено: 23.07.24 - 19:51
"СК-Фармация" в 2020-2023 годах практически не работала напрямую с производителями медикаментов и изделий медицинского назначения. А некоторые отечественные производители выдавали импорт за собственную продукцию, сообщили в Антикоре по итогам проведённого анализа.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
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- 269
Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...
Отправлено: 23.07.24 - 19:51
Лед тронулся господа присяжные заседатели! Зная, что их никто не предаст смертной казни, эти "работяги" практически воровали у народа! И сейчас ничего не изменится, пока народ не поймет, что уже пора смертную казнь применять!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1400
Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...
Отправлено: 23.07.24 - 23:16
Новый грандиозный скандал разразился в М.К. после того, как стали известны результаты состоявшегося еще 15 июля заседания подотчетной только президенту Высшей аудиторской палаты. И спустя неделю в местных СМИ продолжают публиковать все новые детали об итогах аудита продаж лекарственных препаратов в период 2022 - 2023 годов. Выяснилось, что цены на важные для населения лекарства и медицинские изделия завышались в десятки раз.Претензии к Минздраву "Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильно ценообразования вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах?" - задал вопрос представителям министерства здравоохранения возглавляющий Высшую аудиторскую палату бывший в 2022 - 2024 годах премьер-министром Казахстана Алихан Смаилов.Поводом для его возмущенной реакции стало выступление члена аудиторской палаты Тлегена Каскина, который сообщил, что проведенный анализ документов Минздрава выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции, а также отсутствие комплексного подхода к развитию фармацевтической отрасли Казахстана. По словам Каскина, это привело к тому, что при выпуске лекарств казахстанские фармацевтические заводы практически не используются местное сырье, нет до сих пор и требований к качеству ввозимых из-за рубежа компонентов. Обратили внимание в Высшей аудиторской палате Казахстана и на изъяны государственного регулирования цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Было отмечено, что предельные цены на них формируются по принципу "процент на процент", что позволяет устанавливать цены на лекарства на 172 процента выше отпускных цен заводов-изготовителей. При этом государственное регулирование не распространяется на незарегистрированные в стране лекарства, которые реализуются населению Казахстана с наценкой в 2000 процентов по сравнению с ценами производителей фармацевтической продукции.Есть нарекания у Высшей аудиторской палаты и в адрес подразделения Минздрава - ТОО "СК-Фармация". Эта созданная в 2009 году компания является единым дистрибьютером по обеспечению лекарственными средствами населения Казахстана в рамках гарантированного государством объема бесплатной медицинской помощи. Несмотря на то, что с 2013 года "СК-Фармация" полностью принадлежит министерству здравоохранения, среди жителей Казахстана довольно широко распространено мнение, что она контролируется структурами зятя бывшего Елбасы Тимура Кулибаева. На заседании было отмечено, что при проверке деятельности "СК-Фармация" установлены "недостатки механизма ценообразования", которые привели к увеличению цен поставляемых компанией лекарств и медицинских изделий на 40, и даже на 365 процентов по сравнению с ценами на рынке, на общую сумму в 8 миллиардов тенге (примерно 15,5 миллионов евро). Аудиторами выявлено также приобретение компанией "СК-Фармация" ненужных для медицинских организаций препаратов на сумму почти в 5,5 миллионов евро и отсутствие у нее собственной логистической инфраструктуры, что тоже сказывается на конечных ценах лекарств. В целом вероятные потери бюджета оцениваются в 21,7 миллиардов тенге (более 42 миллионов евро).Как отреагировал Минздрав Присутствовавшая на заседании министр здравоохранения Акмарал Альназарова, которая до своего назначения в феврале 2024 года была депутатом парламента, не стала подвергать сомнению выводы аудиторов. Более того, пообещала провести соответствующую проверку."Более 6,5 тысяч препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования, так и в оптово-розничном сегменте", - заявила министр здравоохранения Казахстана. В Минздраве не стали тянуть с оргвыводами. Уже 17 июля СМИ Казахстана распространили сообщение пресс-службы министерства, в котором указывалось, что компания "СК-Фармация" получила право заключать прямые договоры с производителями лекарств и создала единую информационную систему по планированию и распределению товаров с учетом сроков годности. Объявлено и об увольнении некоторых руководящих сотрудников министерства здравоохранения. Правда, без указания их должностей и фамилий.Особенности заключения контрактов В прошлом высокопоставленный чиновник казахстанского министерства здравоохранения на условиях анонимности рассказал , почему лекарства дорожают, и с какими сложностями сталкивается Казахстан при их закупе за пределами и внутри страны. "Во-первых, в Казахстане не устойчивый курс валют. Взять, к примеру, курс тенге к евро. В декабре 2022 года один евро стоил 484 тенге, в декабре 2023 года - 493 тенге, а сейчас уже 515 тенге. А деньги на приобретение лекарств в начале года выдаются только в тенге. Во-вторых, фармацевтический рынок работает не так, как рынок продаж, скажем, электроники. Вначале все покупают оригинальные препараты, которые находятся под патентной защитой в течение 20 лет. Производители оригинальных препаратов, следуя своим методикам, сами устанавливают цены, которые являются разными для различных стран. Для Грузии или Украины, например, они ниже в три раза, чем для Казахстана. При непосредственном общении с руководством западных компаний можно снизить цены, но не больше, чем на 10 процентов", - рассказал бывший высокопоставленный чиновник Минздрава Казахстана.Конкуренция, по его словам, есть только среди компаний производящих дженерики. "Речь идет о компаниях из Индии, Пакистана, Турции, а также самих первоначальных производителях, которые предлагают лекарства прошлых поколений.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1400
Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...
Отправлено: 23.07.24 - 23:17
Последние работают непосредственно с врачами, рекомендующими своим пациентам покупать только "оригиналы", часто стоящие в 2-3 раза дороже абсолютных аналогов из Индии или Турции. При этом мы неоднократно обращали внимание на сговор дженериковых компаний между собой в отношении Казахстана, которые считают, что в нашей стране люди живут в среднем достатке. Только если они не смогли договориться между собой, у Казахстана появляется возможность торговаться с ними о снижении цен. Это получается не всегда. Нередко выставлять свои препараты на торги соглашается только одна компания, из-за чего происходит либо закупка "из одного источника", либо тендер вообще срывается, поскольку с заключающим длительные контракты Казахстаном никто не хочет работать из-за неустойчивого курса национальной валюты", - заметил собеседник DW. Аналогичные сложности и с местными производителями лекарств. В беседе с DW бывший чиновник казахстанского Минздрава рассказал, что с несколькими из них заключались контракты на десять лет с обязательством закупать у них препараты по определенным ценам. Но цены на мировых рынках постоянно меняются, и есть случаи, когда условная таблетка, которую произвели в Казахстане, оказывалась дороже ее аналога из Индии или Украины.Все по старым схемам? "Похоже на старые схемы", - говорит об итогах заседания Высшей аудиторской палаты экс-сотрудник казахстанского филиала одной из немецких фармацевтических компаний по имени Александр, попросивший не называть его фамилию. По его мнению, отсутствие публичного доступа к документам не позволяют судить, какие были допущены нарушения Минздравом и были ли они вообще.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3308
Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...
Отправлено: 23.07.24 - 23:38
Судя по заголовку и содержанию статьи - Антикору просто заняться больше нечем.
Заголовок - //"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор//
А они как хотели? Чтобы напрямую и без посредников? Так это бизнес, лучше бы к энергокомпаниям тогда докопались, они тоже - //"Вся работа выстраивалась через посредников, по сути – ненужные "прокладки"//
А так в итоге - //С момента создания "СК-Фармации" около 250 млрд тенге были сэкономлены", – сказала Акмарал Альназарова.//
Может этот антикор тоже проантикорить?
Заголовок - //"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор//
А они как хотели? Чтобы напрямую и без посредников? Так это бизнес, лучше бы к энергокомпаниям тогда докопались, они тоже - //"Вся работа выстраивалась через посредников, по сути – ненужные "прокладки"//
А так в итоге - //С момента создания "СК-Фармации" около 250 млрд тенге были сэкономлены", – сказала Акмарал Альназарова.//
Может этот антикор тоже проантикорить?
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