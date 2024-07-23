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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:47
#9346
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Цитата:
maxsaf:
Там и ЖД идёт, и по воде можно

Пропускная способность всё равно ограничена, не забывайте там же целый полуостров,около 2 миллионов человек
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:52
#9347
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Цитата:
Гога:
Уже все сошли ?

Россияне практически все, все там хотят убивать украинцев, даже мои поуехавшие казачата.
В натуре там кризис москов..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10696
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 21:30
#9348
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Цитата:
111:
даже мои поуехавшие казачата.

---По трем твоим родственникам --не надо судить обо всех . :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10696
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 22:32
#9349
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Цитата:
saba:
Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете?

-----А что вы скажите на это??? ---***Доля граждан Украины, согласных на территориальные уступки ради завершения конфликта с Россией, за год увеличилась втрое, следует из результатов исследования, опубликованного Киевским институтом социологических исследований.«В период с мая 2022 года до мая 2023 года ситуация была относительно стабильной: около восьми-десяти процентов респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство — 82−87 процентов — стабильно выступали против каких-либо уступок. После мая 2023 года прослеживается постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19 процентов, в феврале 2024 года — до 26 процентов, в мае 2024 года — до 32 процентов», — указано в материале.На прошлой неделе издание «Зеркало недели» опубликовало результаты опроса, согласно которым доля жителей Украины, готовых к мирным переговорам с Россией, достигла 44 процентов.***
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1349
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 23:09
#9350
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Гога, Ваши усилия бессмысленны для безмозглых. Не тратьте время.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10696
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 23:38
#9351
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Цитата:
electro:
Ваши усилия бессмысленны для безмозглых.

----Да прикольно просто !
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10696
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.07.24 - 00:05
#9352
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Цитата:
electro:
для безмозглых.

-----Это уже давно понятно :lol: :lol: :lol:
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