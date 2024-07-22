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≡ Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49682
Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
Отправлено: 22.07.24 - 15:17
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В современном обществе женщины становятся все более активными и самостоятельными, стремясь к профессиональному росту и самореализации. В связи с этим, вакансии для женщин в Костанае становятся все более востребованными и разнообразными.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Re: Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в...
Отправлено: 22.07.24 - 15:17
#1
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Ниче так девчата..
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
149
Re: Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в...
Отправлено: 22.07.24 - 15:57
#2
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Цитата:
для квалифицированных кадров

Источник:


Где бы еще учили КВАЛИФИЦИРОВАНО....
По принципу- сел и поехал...
Всем нужны специалисты среднего уровня, чтобы платить СРЕДНЮЮ зарплату, особенно вновь принятые
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
269
Re: Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в...
Отправлено: 22.07.24 - 23:21
#3
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Прежде чем работать по указанным специальностям в этой статье, многим девушкам, женщинам просто необходимы деньги на оплату за обучение! Однако многие не хотят работать, чтобы заработать деньги на свое обучение, например на медицинского работника среднего звена, потому что плата 3 года 6 месяцев обучения требуется минимум 1 миллион. А ждут подачки от гос-ва, которое не дойная корова, не страховая компания, не спонсор бесплатный и поэтому не все по этой причине могут приобрести специальность! Думаю, что пора бы гос-ву в каждом регионе открывать специальные профтехучилища с 2-3 летним сроком обучения и оплатой за год в размере 50000 тенге. Вот тогда гос-ву можно будет устранить дефицит кадров среднего звена. Сейчас даже для работы ПКСК, ОСИ, ПТ нет квалифицированных менеджеров по управлению многоквартирными жилыми домами, нет социальных работников и многих других, без которых не будет убран мусор, не будет устранена авария, и тому подобное. В селах нужно обязательно восстанавливать быткомбинаты, швейные цеха.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
Отправлено: 23.07.24 - 01:43
#4
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Цитата:
абике:
многим девушкам, женщинам просто необходимы деньги на оплату за обучение!

Ни один нормальный муж не отправит свою женщину пахать за бабло.
Это как раннее на Карбышева отправить..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24127
Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
Отправлено: 23.07.24 - 05:19
#5
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Цитата:
111:
Ни один нормальный муж не отправит свою женщину пахать за бабло

Твое - то, что ты съел. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15073
Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
Отправлено: 23.07.24 - 10:15
#6
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Цитата:
111: Ни один нормальный муж не отправит свою женщину пахать за бабло
Это было в прошлом веке. Во времена Чингисхана.
А Сегодня все поменялось. Современная женщина независимая. Мужчину оденет, под каблук поставит,будет указывать где работать, с кем дружить.))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в Костанае среди женщин?
Отправлено: 23.07.24 - 20:55
#7
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Цитата:
Vit:
Это было в прошлом веке. Во времена Чингисхана.

У меня это сегодня, сейчас.
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