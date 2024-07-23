Re: Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил...

Отправлено: - 20:49

Чтобы акимом быть нужно обязательно знать не только государственный язык, но и знать в совершенстве действующее законодательство РК, быть 100 % экономистом и вообще не держать в своей голове мысль саботажа и меркантильности! Не каждый может работать акимом, если не обладает вышеназванными способностями. Это означает, что аким это мини правительство, без логики и знаний лучше быть только мелким клерком или быть официантом и уметь накрывать стол. Если аким может только говорить, но при этом ничего не может исполнить свои функции, то это не аким, а тем более не заместитель. Это балласт! Поэтому нужно увольнять навсегда, а не отстранять от должности!