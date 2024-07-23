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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:43
#9331
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Цитата:
111:
типа Задорнова все же выбирают Прибалтику, чтоб хотя бы там умереть, а не в ненавидимой ими России..

Ну если он родился и жил там всю жизнь
Почему он должен умирать в Саратове?))
К слову не помню чтобы Задорнов высмеивал латвию или латышей. Хватало ума не гадить там где жил
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:46
#9332
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Цитата:
Сабыр:
Да,а в США полки магазинов пустые

Ну где-то явно пустые есть)
Цитата:
Сабыр:
и в Россию многие хотят переехать.

не играй на антитезе если не умеешь)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:55
#9333
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Цитата:
abaika95:
если не умеешь

У нас один ты всё умеешь и везде был и всё знаешь
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 16:44
#9334
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Сижу в подвале , в пользователях и времени много, пока проверят, вот и потянуло на философию! В каждом советском человеке живёт немножко бюрократ, вот эти правила придумали же сами форумчане,не так ли? А если одну фразу растянуть на 30 сообщений сразу станешь хорошим и законопослушным? Просто не хочется заниматься этими глупостями! На самом деле эти правила самый что ни на есть кондовый советский бюрократизм, когда на первом месте правила ,а не здравый смысл. Максаф вот за ту же ночь когда меня заблокировали ухитрился 30 сообщений настрочить и что теперь он хороший, я плохой? В чём смысл этого? Кто мне объяснит? Я не от того , что мне плохо в пользователях, наоборот не тянет теперь посидеть за компьютером, но любое правило должно же иметь какой то смысл или нет?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 16:53
#9335
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В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Он добавил, что Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Украина должна признать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России. Глава государства упомянул и отмену санкций против Москвы.
Кто ещё будет говорить, что Путин просто хотел вступиться за бедный Донбасс? Были бы силы ещё пару -тройку областей во главе с Одессой прихватил бы!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 17:54
#9336
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Цитата:
saba:
Кто ещё будет говорить, что Путин просто хотел вступиться за бедный Донбасс?

Дело в том, что ставки там поднимались многократно, уже в процессе самой игры.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 18:03
#9337
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Цитата:
saba:
В чём смысл этого? Кто мне объяснит?

Когда-то давным давно у меня была точно такая же ситуация - всем известный тут персонаж изобразил обиженку, и кучу народу подставил под удаление, а сам спокойно вышел сухим из воды. Тогда меня такие же мучали вопросы - за что, как, почему...
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 18:14
#9338
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Цитата:
maxsaf:
Дело в том, что ставки там поднимались многократно, уже в процессе самой игры.

Да ну в самом деле,что ли? а может дело всё таки в сухопутном пути в Крым? Ну получилось , что невозможно полноценно снабжать полуостров только через Крымский мост, что то подобное изначально подозревали , поэтому Россия не давала потухнуть конфликту на Донбассе, исправно поставляла оружие, причём тяжёлое вооружение, отправляла добровольцев и отпускников из ВС РФ, вот как предлог и пригодился Донбасс через 9 лет!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 18:18
#9339
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Ничего личного, просто бизнес!, Крым всегда висел как лукошко на полусогнутой руке Украины, а Россия жадно посматривала на это. Когда рука ослабела, лукошко выпало и тут же прямо в руки России! А остальное всё лирика, тут чистый прагматизм. Черноморскому флоту РФ нужна была своя база, Новороссийск по ряду причин не подходит!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 18:33
#9340
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Цитата:
maxsaf:
Тогда меня такие же мучали вопросы - за что, как, почему...

Да дело же не в обиде, какой то, ей Богу! В чём смысл всех этих ограничений, а по сути наказаний? Мы же с Вами тогда дискутировали? Разве мы как то друг друга обидели? Я даже сути спора не помню, если честно, не было такого, чтобы затронуло до глубины души и Вдруг!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 19:20
#9341
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Цитата:
maxsaf:
чём смысл этого? Кто мне объяснит? Когда-то давным давно у меня была точно такая же ситуация - всем известный тут персонаж

Один про одно, другой про личные обиды.
Опять что ли кто то обидел того, кто сюда ходит на развлекалово?
Или приходит пообижаться?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:28
#9342
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Цитата:
saba:
Мы же с Вами тогда дискутировали? Разве мы как то друг друга обидели?

Вам же уже вроде объяснили - было отклонение от темы. Ничего личного.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24127
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:32
#9343
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Цитата:
saba:
что невозможно полноценно снабжать полуостров только через Крымский мост,

Чего вдруг? Там и ЖД идёт, и по воде можно. Вот на Марс что-то отправить - действительно проблема. А снабжение Крыма - вообще не вопрос.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:33
#9344
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Цитата:
111:
Тебе там что, свет дали уже? Теперь опять телек смотреть будете?

-----Грамотей , свет от солнца , а его пока не отключали :lol: :lol: :lol: а телек = от электричества работает . Смотреть не буду - так как его -телека просто нет .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10692
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 20:36
#9345
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Цитата:
111:
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят,

----Уже все сошли ?
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