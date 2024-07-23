Отправлено: - 19:39

Партизан7:

Как так можно втихаря взорвать элеватор?

Цитата:А я там был, там действительно все металлические части давно на металлолом сдали! А представьте если без взрыва сам по себе обрушится, такая махина! А там постоянно кто то лазит от детей до бомжей ,пытающихся ещё что нибудь металлическое спереть! Этот элеватор стоит бесхозный уже не первый десяток лет, когда он ещё работал хозяевами по моему павлодарцы были. Мы вместе в суд подавали на Львовскую опытную станцию. После них элеватор уже не работал!