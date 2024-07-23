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≡ "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский элеватор, на месте которого собираются добывать золото
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49682
"Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский элеватор, на месте которого собираются добывать золото
Отправлено: 23.07.24 - 14:33
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22 июля в селе Пригородное прогремело два взрыва - начали сносить два корпуса Житикаринского элеватора. Местные жители возмущены не только сносом элеватора, но и тем, что на его месте планируют начать разработку карьера по добыче золота.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39681
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 14:33
#1
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Зачетно продают наши земли, вместе с колхозами.
Не китайцам.
Это китайцы зло, а другие проходимцы нет.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
171
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 14:46
#2
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Как обычно людей не слушают.

...что за выражение, пришлось бы еще час жителей разгонять, если предупредили.???

Новый или новейший Казахстан?
Как так можно втихаря взорвать элеватор?
Ладно нас уже жителей не слушают когда строят многоэтажки.
Но этот случай вообще...
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boss
§ boss
(Пользователи)
Регистрация:
15.04.19
Сообщений:
12
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 14:57
#3
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Теперь деревья выкапывайте и детей рожать запрещайте.Тогда будет полный комплект.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
305
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 19:06
#4
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Это карагандец какой-то, украдкой взорвать элеватор, а если завтра золото найдут под областным акиматом, тогда что?, чем дальше в оес тем грибы все забористей и махровее, жрать то что-то нужно :lol:
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 19:39
#5
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Цитата:
Партизан7:
Как так можно втихаря взорвать элеватор?

А я там был, там действительно все металлические части давно на металлолом сдали! А представьте если без взрыва сам по себе обрушится, такая махина! А там постоянно кто то лазит от детей до бомжей ,пытающихся ещё что нибудь металлическое спереть! Этот элеватор стоит бесхозный уже не первый десяток лет, когда он ещё работал хозяевами по моему павлодарцы были. Мы вместе в суд подавали на Львовскую опытную станцию. После них элеватор уже не работал!
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5418
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 19:40
#6
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Если бы кого нибудь при самообрушении придавило, опять бы власти обвиняли. Почему вовремя меры не приняли?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
269
Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...
Отправлено: 23.07.24 - 20:28
#7
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Нет жесткости у власти региона, особенно у главы области при принятии именно таких решений. Элеватор, если его так можно назвать, стоит на земле собственника элеватора, поэтому он распоряжается со своим имуществом по своему усмотрению, а не по усмотрению жителей поселка! Так что постутилизация проводится законно! Все жители поселка давно знали, что элеватор будут взрывать и на его месте будет карьер добычи золота, теперь в маргинальной форме стали орать, что радиация и тому подобное, чтобы жалостливая власть построила им новые квартиры за счет налогов народа! Вот это и есть причина фальшивого патриотизма населения п.Пригородное, переросшего в иждивенчество за чужой счет!
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