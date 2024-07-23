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≡ "СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49682
"СК-Фармация" работала через посредников, наживавшихся на перепродаже лекарств – Антикор
Отправлено: 23.07.24 - 19:51
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"СК-Фармация" в 2020-2023 годах практически не работала напрямую с производителями медикаментов и изделий медицинского назначения. А некоторые отечественные производители выдавали импорт за собственную продукцию, сообщили в Антикоре по итогам проведённого анализа.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
269
Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...
Отправлено: 23.07.24 - 19:51
#1
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Лед тронулся господа присяжные заседатели! Зная, что их никто не предаст смертной казни, эти "работяги" практически воровали у народа! И сейчас ничего не изменится, пока народ не поймет, что уже пора смертную казнь применять!
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