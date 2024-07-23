Re: "СК-Фармация" работала через посредников,...

Отправлено: - 19:51

Лед тронулся господа присяжные заседатели! Зная, что их никто не предаст смертной казни, эти "работяги" практически воровали у народа! И сейчас ничего не изменится, пока народ не поймет, что уже пора смертную казнь применять!