Отправлено: - 14:43

111:

типа Задорнова все же выбирают Прибалтику, чтоб хотя бы там умереть, а не в ненавидимой ими России..

Цитата:Ну если он родился и жил там всю жизньПочему он должен умирать в Саратове?))К слову не помню чтобы Задорнов высмеивал латвию или латышей. Хватало ума не гадить там где жил