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≡ Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49681
Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил аким области
Отправлено: 23.07.24 - 17:38
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Имени одного из заместителей глава региона Кумар Аксакалов не назвал, но 23 июля на заседании облакимата стало известно, что отстранят замакима, курировавшего пять из основных направлений социально-экономического развития.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
305
Re: Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил...
Отправлено: 23.07.24 - 17:38
#1
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Там половину разогнать нужно, :lol: толку не будет все равно, эти "акимы" ещё не знают куда попали, дальше больше, захлебнутся рано или поздно
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6980
Re: Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил...
Отправлено: 23.07.24 - 17:58
#2
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Собачья работа в этих акиматах. Как раньше украсть не дадут, а так за идею как Корчагин или Матросов навряд Ли сейчас найдутся
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
305
Re: Отстранить от должности замакима Карасуского района поручил...
Отправлено: 23.07.24 - 18:07
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Всегда так было, нормально жили только в совхозах, а городские вечно в одной рубашке и ботинках "прощай молодость", вечно голодные со своими красотками, хорошо помню обкомовских мужичков, это с развалом союза и назарбаевской расслабухой потянулись свои потные кулачки к имуществу государства, теперь когда все доели и взорвали элеватор, стало совсем грустно и остаётся только клепать выговора
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