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≡ Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по ходатайству экс-главы КНБ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49681
Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по ходатайству экс-главы КНБ
Отправлено: 23.07.24 - 14:31
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Ходатайство осуждённого Масимова о помиловании 27 июня рассмотрела комиссия по вопросам помилования при президенте РК. По итогам изучения комиссия в адрес главы государства внесла соответствующее предложение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Re: Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по...
Отправлено: 23.07.24 - 14:31
#1
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Ну Масимов вроде как за Назарбаева бился, должны конечно отпустить официально.
Неофициально то он нормально на свободе живет вроде как.
Да и жив он, обычно таких убирают, особо важных свидетелей.
Будущей власти, а это будут назарбаевские люди после Токаева, этот человек очень нужная фигура со своими компроматами и знаниями.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5415
Re: Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по...
Отправлено: 23.07.24 - 17:54
#2
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Какой злопамятный наш интеллигентный президент! 8-)
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6980
Re: Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по...
Отправлено: 23.07.24 - 18:37
#3
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Нынешняя молодежь, это не те трусливые ,что ратовали лишь бы не было войны. Сейчас много активистов и продвинутой молодежи,они то как раз не дадут глумляться над здравым смыслом, как что выйдут и снесут неугодную власть, дело времени...
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