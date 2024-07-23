Re: Помилуют ли Масимова? - Токаев утвердил решение комиссии по...

Отправлено: - 14:31

Ну Масимов вроде как за Назарбаева бился, должны конечно отпустить официально.

Неофициально то он нормально на свободе живет вроде как.

Да и жив он, обычно таких убирают, особо важных свидетелей.

Будущей власти, а это будут назарбаевские люди после Токаева, этот человек очень нужная фигура со своими компроматами и знаниями.