Отправлено: - 18:07

сайлау курманов:



Цитата:Всегда так было, нормально жили только в совхозах, а городские вечно в одной рубашке и ботинках "прощай молодость", вечно голодные со своими красотками, хорошо помню обкомовских мужичков, это с развалом союза и назарбаевской расслабухой потянулись свои потные кулачки к имуществу государства, теперь когда все доели и взорвали элеватор, стало совсем грустно и остаётся только клепать выговора