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≡ Убившему свою жену экс-полицейскому из Костаная суд ужесточил наказание
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49680
Убившему свою жену экс-полицейскому из Костаная суд ужесточил наказание
Отправлено: 23.07.24 - 15:51
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Суд первой инстанции признал Жаслана Тулегенова виновным в умышленном убийстве супруги, тоже сотрудника полиции, и назначил Тулегенову 9 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона и адвокат осужденного подали апелляционные жалобы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3434
Re: Убившему свою жену экс-полицейскому из Костаная суд...
Отправлено: 23.07.24 - 15:51
#1
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Так в чем всё-таки была аморальность?
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