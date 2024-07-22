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≡ Байден заявил о выходе из президентской гонки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49680
Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 22.07.24 - 12:13
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Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Заявление об этом он опубликовал на странице в соцсети X (бывший Twitter). Политическую кампанию президента США взяла под контроль Камала Харрис.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1441
Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 22.07.24 - 12:13
#1
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Одно радует,что Трамп быстро закончит братоубийственную войну. Прикажет путину и всё на этом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16419
Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 22.07.24 - 14:13
#2
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Такое ощущение что всё это было просто пиар ходом
Дед Бидон строил из себя больного овоща который не хочет покидать гонку и вот покушение на Трампа и бидон типа сам уходит а на его место в гонку врывается молодая (относительно Трампа) черная девушка которая сейчас будет канализировать голоса на себя в особенности меньшинств, женщин и либералов (все три активные страны избирателей) и тех кто боится прихода Трампа.

Если до этого была уверенность что Трамп победит то теперь непонятно. Всё таки политбюро США может решить что пришло время первой женщины президента
Причем черной женщины.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
171
Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 22.07.24 - 15:01
#3
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Жалко, что Байдена заставили выйти из президентской гонки.
Он был в глазах всего мира посмещищем.
Реально старый для президента. Думаем было приятно всем нам смотреть и наблюдать как он падает, здоровается с воздухом и др.

Был большой повод посмеяться над сша и западом.

Жаль, что его заменили.
По поводу Трампа.
Если он все же выиграет, то реально будет договариваться о мире с Россией.
А там уж как Владимир Владимирович решит.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 22.07.24 - 15:10
#4
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Такая держава, один кандидат очень больной старик, второй наследник Гитлера..
Как тотне как у всех.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5649
Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки
Отправлено: 23.07.24 - 15:22
#5
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Д. Трамп непредсказуемый политик, предвыборная риторика, как и должно быть воинственная. Кроме того, имеет опыт правления Белым домом, противовесом будет служить Конгресс. Если его изберут, тогда будет ли он искать компромисса или обратится к сторонам конфликта с жосткими предложениями. В свою очередь стороны примут или не примут его предложения по урегулиррванию.

На мой взгляд, в любом случае, не зависимо кого изберут президентом, Американская администрация менять свой вектор не будет, соответственно Вашингтон активизируется. Будем наблюдать 😂😂😂.
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