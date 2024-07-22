Re: Байден заявил о выходе из президентской гонки

Отправлено: - 14:13

Такое ощущение что всё это было просто пиар ходом

Дед Бидон строил из себя больного овоща который не хочет покидать гонку и вот покушение на Трампа и бидон типа сам уходит а на его место в гонку врывается молодая (относительно Трампа) черная девушка которая сейчас будет канализировать голоса на себя в особенности меньшинств, женщин и либералов (все три активные страны избирателей) и тех кто боится прихода Трампа.



Если до этого была уверенность что Трамп победит то теперь непонятно. Всё таки политбюро США может решить что пришло время первой женщины президента

Причем черной женщины.