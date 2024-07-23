Re: "Даже не сообщили!" - Как взрывали Житикаринский...

Отправлено: - 14:46

Как обычно людей не слушают.



...что за выражение, пришлось бы еще час жителей разгонять, если предупредили.???



Новый или новейший Казахстан?

Как так можно втихаря взорвать элеватор?

Ладно нас уже жителей не слушают когда строят многоэтажки.

Но этот случай вообще...