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≡ Два призовых места заняли костанайские быки в республиканском конкурсе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49679
Два призовых места заняли костанайские быки в республиканском конкурсе
Отправлено: 23.07.24 - 14:36
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Национальный конкурс среди мясных пород крупного рогатого скота прошел в рамках Казахстанского Дня поля «Jańa Dala / Green Day ‘2024» 20 июля. Быки из Костанайской области заняли два призовых места среди 56 представителей со всей страны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Re: Два призовых места заняли костанайские быки в...
Отправлено: 23.07.24 - 14:36
#1
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Мясо то где, победители?
Почему то вспомнилась победа над Германией и кто по настоящему победил, так это точно не народ..
Пиррова победа?
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