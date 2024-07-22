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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:36
#9316
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Цитата:
abaika95:
Как будто две разные страны

-----Так было и в советское время .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:41
#9317
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Цитата:
abaika95:
И остальная Россия сплошная Монголия

----А чем вам Монголия не понравилась ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:43
#9318
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Цитата:
abaika95:
Но не до такой же степени уже

---К , сожалению , до такой степени :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:50
#9319
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----И , вообще , тут некоторые на форуме думают (примерно 2 чела ) , что в России только и думают о СВО . Поверьте , мало кто об этом думает . Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 18:11
#9320
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Цитата:
Гога:
Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .

Да ладно гнать.
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят, как убить украинцев и тд, однокашки уже забиты мертвыми трупами с СВО, их фотками.
А это наши все бывшие казахстанцы, которые отдав сына на бойню, теперь гордятся этим, что его убили как собаку.
Желающие доказать, что они русские.
Это просто ужасно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 18:41
#9321
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Цитата:
Гога:
меня нет телевидения

Когда нет электроэнергии и интернета нет, чтоб видеть Соловьева и Путина по Риа новостям.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 20:15
#9322
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Цитата:
Гога:
меня нет телевидения

А какая разница, если Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете? Чем пропаганда по интернету отличается от пропаганды по телевизору?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 23:49
#9323
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Цитата:
111:
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят,

---Сочувствую .
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 11:32
#9324
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Читаю российские комментарии, "Всё равно будет так как скажет Россия", тысячу раз был прав израильтянин, когда сказал, что россияне воспринимают украинцев, как взбунтовавшихся рабов!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 13:29
#9325
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Цитата:
saba:
как взбунтовавшихся рабов!

Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут! А русский всегда должен терпеть и быть рабом. Во все времена так было.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1348
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 13:42
#9326
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Цитата:
Сабыр:

уважаемый, не путай россияне и русский
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:20
#9327
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Цитата:
Сабыр:
Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут!

Мы долеко от России ушли?)
Также живём как они
Одно благо
Наши "авторитеты" хотябы африканские войны с соседями не устраивают за кусок пустыни. Тут нам немножечко повезло.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:36
#9328
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Цитата:
Сабыр:
Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию

А что там цветет?
Прибалты массово выезжают в Европу
Сама Прибалтика деревня гигантская
Грузия без туристов загнётся
А главный приток туристов из России
А грузины ещё понты колотят посылая на йух российские круизы
От Тбилиси отьедь на 20 км там средневековье
Природа красивая а жизнь людей бедная
США за то что их туристов где-нибудь в гватемале обматерили пару флотов бы подогнали к их портам и запретили вввоз и вывоз всего
А россияне строя из себя великодержаников в итоге сами же везут бабки тем кто их материт
Странная логика

[Исправлено: abaika95, 23.07.2024 - 15:37]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39678
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:40
#9329
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Цитата:
abaika95:
Прибалты массово выезжают в Европу

Но русские патриоты типа Задорнова все же выбирают Прибалтику, чтоб хотя бы там умереть, а не в ненавидимой ими России..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:42
#9330
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Цитата:
abaika95:
Прибалты массово выезжают в Европу

Да,а в США полки магазинов пустые и в Россию многие хотят переехать.
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