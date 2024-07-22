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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:36
Цитата:
-----Так было и в советское время .
abaika95:
Как будто две разные страны
Как будто две разные страны
-----Так было и в советское время .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:41
Цитата:
----А чем вам Монголия не понравилась ?
abaika95:
И остальная Россия сплошная Монголия
И остальная Россия сплошная Монголия
----А чем вам Монголия не понравилась ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:43
Цитата:
---К , сожалению , до такой степени
abaika95:
Но не до такой же степени уже
Но не до такой же степени уже
---К , сожалению , до такой степени
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 17:50
----И , вообще , тут некоторые на форуме думают (примерно 2 чела ) , что в России только и думают о СВО . Поверьте , мало кто об этом думает . Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 18:11
Цитата:
Да ладно гнать.
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят, как убить украинцев и тд, однокашки уже забиты мертвыми трупами с СВО, их фотками.
А это наши все бывшие казахстанцы, которые отдав сына на бойню, теперь гордятся этим, что его убили как собаку.
Желающие доказать, что они русские.
Это просто ужасно.
Гога:
Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .
Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .
Да ладно гнать.
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят, как убить украинцев и тд, однокашки уже забиты мертвыми трупами с СВО, их фотками.
А это наши все бывшие казахстанцы, которые отдав сына на бойню, теперь гордятся этим, что его убили как собаку.
Желающие доказать, что они русские.
Это просто ужасно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 18:41
Цитата:
Когда нет электроэнергии и интернета нет, чтоб видеть Соловьева и Путина по Риа новостям.
Гога:
меня нет телевидения
меня нет телевидения
Когда нет электроэнергии и интернета нет, чтоб видеть Соловьева и Путина по Риа новостям.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 20:15
Цитата:
А какая разница, если Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете? Чем пропаганда по интернету отличается от пропаганды по телевизору?
Гога:
меня нет телевидения
меня нет телевидения
А какая разница, если Вы по интернету ТАСС читаете, а потом нам транслируете? Чем пропаганда по интернету отличается от пропаганды по телевизору?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 23:49
Цитата:
---Сочувствую .
111:
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят,
У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят,
---Сочувствую .
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5409
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 11:32
Читаю российские комментарии, "Всё равно будет так как скажет Россия", тысячу раз был прав израильтянин, когда сказал, что россияне воспринимают украинцев, как взбунтовавшихся рабов!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 13:29
Цитата:
Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут! А русский всегда должен терпеть и быть рабом. Во все времена так было.
saba:
как взбунтовавшихся рабов!
как взбунтовавшихся рабов!
Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут! А русский всегда должен терпеть и быть рабом. Во все времена так было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1348
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 13:42
Цитата:
уважаемый, не путай россияне и русский
Сабыр:
уважаемый, не путай россияне и русский
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:20
Цитата:
Мы долеко от России ушли?)
Также живём как они
Одно благо
Наши "авторитеты" хотябы африканские войны с соседями не устраивают за кусок пустыни. Тут нам немножечко повезло.
Сабыр:
Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут!
Потому что Россияне сами рабы и хотят чтобы все плохо жили как они. Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию. Никаких у них ресурсов,а как живут!
Мы долеко от России ушли?)
Также живём как они
Одно благо
Наши "авторитеты" хотябы африканские войны с соседями не устраивают за кусок пустыни. Тут нам немножечко повезло.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16419
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:36
Цитата:
А что там цветет?
Прибалты массово выезжают в Европу
Сама Прибалтика деревня гигантская
Грузия без туристов загнётся
А главный приток туристов из России
А грузины ещё понты колотят посылая на йух российские круизы
От Тбилиси отьедь на 20 км там средневековье
Природа красивая а жизнь людей бедная
США за то что их туристов где-нибудь в гватемале обматерили пару флотов бы подогнали к их портам и запретили вввоз и вывоз всего
А россияне строя из себя великодержаников в итоге сами же везут бабки тем кто их материт
Странная логика
[Исправлено: abaika95, 23.07.2024 - 15:37]
Сабыр:
Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию
Посмотрите на цветущую Прибалтику,Грузию
А что там цветет?
Прибалты массово выезжают в Европу
Сама Прибалтика деревня гигантская
Грузия без туристов загнётся
А главный приток туристов из России
А грузины ещё понты колотят посылая на йух российские круизы
От Тбилиси отьедь на 20 км там средневековье
Природа красивая а жизнь людей бедная
США за то что их туристов где-нибудь в гватемале обматерили пару флотов бы подогнали к их портам и запретили вввоз и вывоз всего
А россияне строя из себя великодержаников в итоге сами же везут бабки тем кто их материт
Странная логика
[Исправлено: abaika95, 23.07.2024 - 15:37]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:40
Цитата:
Но русские патриоты типа Задорнова все же выбирают Прибалтику, чтоб хотя бы там умереть, а не в ненавидимой ими России..
abaika95:
Прибалты массово выезжают в Европу
Прибалты массово выезжают в Европу
Но русские патриоты типа Задорнова все же выбирают Прибалтику, чтоб хотя бы там умереть, а не в ненавидимой ими России..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1441
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.07.24 - 14:42
Цитата:
Да,а в США полки магазинов пустые и в Россию многие хотят переехать.
abaika95:
Прибалты массово выезжают в Европу
Прибалты массово выезжают в Европу
Да,а в США полки магазинов пустые и в Россию многие хотят переехать.
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