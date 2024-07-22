Отправлено: - 18:11

Гога:

Никому это просто не интересно .***Kinder, Küche, Kirche****---***«дети, кухня, церковь»),---Все думают только про себя и окружение .

Цитата:Да ладно гнать.У меня в однокашках реальные люди, с ума сходят, как убить украинцев и тд, однокашки уже забиты мертвыми трупами с СВО, их фотками.А это наши все бывшие казахстанцы, которые отдав сына на бойню, теперь гордятся этим, что его убили как собаку.Желающие доказать, что они русские.Это просто ужасно.