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≡ Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49675
Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 16:40
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Большой тополь упал 1 мая 2024 года во дворе дома по ул. Маяковского, 105. Под удар попала легковая машина, которой после этого потребовался ремонт. Хозяин авто требует возмещения ущерба и понесенных убытков.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39674
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 22.07.24 - 16:40
#1
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Ну по идее же как вроде пкск или оси виноваты
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6978
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 22.07.24 - 16:43
#2
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Владелец авто сам виноват что оставил свое имущество под гнилым деревом. Теперь ищет козлов, хотя ответчики и нюхом не ведают какое дерево сегодня или завтра на кого свалится. А что страховая компания говорит? Мне кажется надо простить и забыть....
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3425
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 22.07.24 - 16:54
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Теперь ищет козлов

Не, не... Я не ищу.
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6978
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 22.07.24 - 17:35
#4
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Тогда в чём проблема? Вы же знаете что деревья как и бродячие собаки никто им не хозяин.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
265
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 22.07.24 - 22:43
#5
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Прилегающий к многоквартирному жилому дому земельный участок принадлежит либо гос-ву, либо ПКСК, ОСИ, ПТ. Самое главное нужно установить, кто собственник земельного участка на котором росло (отживало) дерево! Собственнику земельного участка придется возместить ущерб за нанесенный вред авто, независимо, стояло дерево на учете у него или нет, поскольку собственник несет бремя содержания своего имущества! Думаю, что суд взыщет с ЖКХ акимата Костаная или с ОСИ, ПТ, ПКСК, если оформлены права долевой собственности на земельный участок на жильцов многоквартирного дома!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1892
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 23.07.24 - 08:47
#6
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Отделу ЖКХ,конкретно зелёной комиссии при акимате города необходимо провести инвентариза́цию на предмет установления старения и имеющихся заболеваний зелёных насаждении. Потому что ни в каком ПКСКа, ТП, ОСИ, ИП, ТОО нет таких специалистов. А старые деревья уже представляют угрозу жизни и здоровью жителей нашего города. Тут скорее всего форс-мажорные обстоятельства, ну росло дерево и вдруг сломалось...страховой случай.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1438
Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...
Отправлено: 23.07.24 - 10:06
#7
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Поэтому во всём цивилизованном мире и страхуют. А этот древний пассат давно пора на свалку.
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