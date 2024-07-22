НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49675
"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 22.07.24 - 15:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продукты, которые акимат по списку продает в магазины как "социальные", обсуждали на аппаратном совещании. Рост цен по данным чиновников не очень существенный. Руководитель отдела предпринимательства сообщила, что картофель подорожал на 2,9%, морковь на 1,8%. А яйца и вовсе подешевели на 1%.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39674
Re: "В основном магазины "у дома" завышают"...
Отправлено: 22.07.24 - 15:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну магазинчики у дома уже скоро будут объявлены врагами хороших супермаркетов..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6978
Re: "В основном магазины "у дома" завышают"...
Отправлено: 22.07.24 - 16:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо признать,что в супермаркеты в основном ходят богатые и зажиточные люди, здесь и ассортимент,сервис и акции разные ,однако около четверти населения бедны ( в том числе бабушки и инвалиды) и предпочитают магазины у дома. Здесь несколько причин, можно наладить личную связь с продавцами, хозяевами и брать продукты до зарплаты, возможно каспи-рэд есть не у всех,к тому же лично по моим наблюдениям здесь цены намного ниже.
Профайл Посетить вебсайт
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
265
Re: "В основном магазины "у дома" завышают"...
Отправлено: 22.07.24 - 22:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь речь идет вообще не о ценообразовании в Костанае, а росте цен на социально-значимые товары, которые по дешевой цене СПК Тобол передает предпринимателям, чтобы те изготовили товары по дешевой цене, например хлеб по 100 тенге. Но жадность поставщиков овощей не имеет границ, тогда гос-во наказывает меркантильных поставщиков, продавцов и изготовителей социально-значимых товаров. Решение проблемы заключается в одном: продавать социально-значимые товары нужно лично в руки социально уязвимому населению по спискам из специально назначенных магазинов. Иначе никак не проконтролируешь!
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9994
"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 23.07.24 - 00:12
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Решение проблемы заключается в одном: продавать социально-значимые товары нужно лично в руки социально уязвимому населению по спискам из специально назначенных магазинов. Иначе никак не проконтролируешь!

Акимат пробовал открывать социальные магазины,они даже пытались работать,но все закрылись,не выгодное это дело торговать социальными товарами по фиксированным ценам.
Как вариант,можно было просто скидывать деньги социально незащищённым людям,но где гарантия что они потратят их на продукты?
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5408
"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 23.07.24 - 05:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Как вариант,

Все боятся самого этого слова "талоны"! Между тем это реальная альтернатива. Список социальных людей есть у акимата, список социальных товаров тоже, просто им надо помочь встретиться! Кстати затраты государства реально снизятся, потому что того же социального хлеба надо будет меньше, сейчас его не берет только ленивый!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS