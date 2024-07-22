Re: Работа для женщин - какие вакансии наиболее востребованы в...

Отправлено: - 23:21

Прежде чем работать по указанным специальностям в этой статье, многим девушкам, женщинам просто необходимы деньги на оплату за обучение! Однако многие не хотят работать, чтобы заработать деньги на свое обучение, например на медицинского работника среднего звена, потому что плата 3 года 6 месяцев обучения требуется минимум 1 миллион. А ждут подачки от гос-ва, которое не дойная корова, не страховая компания, не спонсор бесплатный и поэтому не все по этой причине могут приобрести специальность! Думаю, что пора бы гос-ву в каждом регионе открывать специальные профтехучилища с 2-3 летним сроком обучения и оплатой за год в размере 50000 тенге. Вот тогда гос-ву можно будет устранить дефицит кадров среднего звена. Сейчас даже для работы ПКСК, ОСИ, ПТ нет квалифицированных менеджеров по управлению многоквартирными жилыми домами, нет социальных работников и многих других, без которых не будет убран мусор, не будет устранена авария, и тому подобное. В селах нужно обязательно восстанавливать быткомбинаты, швейные цеха.