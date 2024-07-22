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абике:

Решение проблемы заключается в одном: продавать социально-значимые товары нужно лично в руки социально уязвимому населению по спискам из специально назначенных магазинов. Иначе никак не проконтролируешь!

Цитата:Акимат пробовал открывать социальные магазины,они даже пытались работать,но все закрылись,не выгодное это дело торговать социальными товарами по фиксированным ценам.Как вариант,можно было просто скидывать деньги социально незащищённым людям,но где гарантия что они потратят их на продукты?