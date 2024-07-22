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"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
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